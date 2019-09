Un'intelligenza artificiale ricostruirà i disegni deteriorati di Van Gogh

Preservare dipinti e disegni è una sfida che gli storici dell'arte affrontano continuamente. Senza le dovute precauzioni un dipinto o un bozzetto potrebbe deteriorasi completamente in meno di un decennio, per questo servono strumenti per impedirlo.

Da questo punto di vista i ricercatori della TU Delft in Olanda hanno recentemente sviluppato un modello basato su una rete neurale convoluzionale (CNN), per ricostruire disegni che si sono deteriorati nel tempo.

Nel loro studio, pubblicato su Springer's Machine Vision and Applications, hanno ricostruito alcuni dei disegni di Vincent Van Gogh, rovinati nel corso degli anni a causa dello scolorimento dell'inchiostro.

Nell'ambito dell'arte, negli ultimi anni un numero crescente di ricercatori ha cercato di sviluppare tecniche di apprendimento automatico per l'analisi delle opere. Finora però, questi strumenti sono stati principalmente utilizzati per identificare l'artista dietro il quadro o verificare l'autenticità di quest'ultimo (alcune IA hanno anche creato arte).

Questa è la prima volta che viene utilizzata una tecnica del genere per ricostruire dipinti deteriorati. "Per quanto ne sappiamo, non ci sono o sono pochissimi gli studi precedenti sull'uso di metodi di apprendimento automatico per la ricostruzione digitale di opere d'arte", ha affermato van der Lubbe, uno dei ricercatori che ha condotto lo studio.

L’intelligenza artificiale è stata addestrata tramite l'osservazione dei disegni originali dell'artista, conservati nel Museo Van Gogh ad Amsterdam. Una volta addestrata, è stata utilizzata per ricostruire i disegni più deteriorati, che non possono essere esposti.

La ricerca ha dato risultati notevoli, migliori rispetto a quelli ottenuti finora utilizzando altri metodi. Questa è una bellissima notizia, perché in futuro lo strumento sviluppato da van der Lubbe e dai suoi colleghi potrà aiutare gli storici dell'arte a creare ricostruzioni realistiche di opere d'arte che altrimenti potrebbero deteriorarsi completamente.