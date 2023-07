Può l'Intelligenza Artificiale salvarci dalle prossime pandemie?

Gli scienziati dello Scripps Research Institute hanno sviluppato un sistema di Intelligenza Artificiale in grado di prevedere e monitorare la diffusione dei virus. In futuro questa tecnologia potrà aiutare a prevenire le prossime pandemie.

Nello studio, pubblicato su Cell Patterns, gli scienziati hanno dimostrato che questo sistema avrebbe potuto prevedere l'emergere di nuove varianti di COVID settimane prima che l’OMS le designasse come minacce. Applicando l'intelligenza artificiale ai dati della pandemia COVID, la macchina è stata inoltre in grado di tracciare i cambiamenti genetici delle varianti, gli adattamenti del virus al lockdown, all'uso di mascherine e ai nuovi vaccini.

L’emergenza COVID-19 è passata, ma in futuro ci saranno molte pandemie anche più devastanti di quella a cui abbiamo assistito. Secondo William Balch, tra gli autori della ricerca, è quindi fondamentale non abbassare la guardia "tenendo conto non solo le varianti principali, ma anche le migliaia di mutazioni senza nome". All’interno di questa materia oscura di varianti, l’IA è in grado di identificare quelle che influenzano in modo significativo la diffusione del virus e i tassi di mortalità.

In futuro, si spera che sistemi simili possano essere usati seguire l'evoluzione di future pandemie virali in tempo reale. Ciò potrebbe aiutare gli scienziati a prevedere l'aumento dei tassi di infezione in tempo utile per preparare le contromisure necessarie. Così, mentre alcuni ricercatori pensano che l’IA possa distruggere l’umanità, altri ritengono che possa salvarla.