Un'intelligenza artificiale scopre una nuova fisica: ecco cos'è successo

Sono millenni che la scienza tenta di spiegare la natura. Con passo incerto, tra teorie ed esperimenti, l'umanità è andata avanti ed è riuscita a creare la fisica, con le sue leggi alcune solidissime e altre funzionanti solo in alcune situazioni. Ma secondo una certa intelligenza artificiale, le cose potrebbero essere diverse.

Tra intelligenze artificiali che leggono il pensiero e altre diventate senzienti, spunta anche il nuovo programma dei ricercatori della Columbia University che sembra aver scoperto una propria fisica. A questa IA sono stati dati in pasto diversi video di fenomeni fisici che avvengono sulla Terra. La diversità è stata che l'IA non ha riscoperto le stesse variabili fisiche che conosciamo e usiamo noi, bensì ha creato nuove variabili per spiegare ciò che ha visto.

Ovviamente, ciò non vuol dire che ciò che abbiamo descritto è sbagliato. "Mi sono sempre chiesto, se incontrassimo una razza aliena intelligente, questa scoprirebbe le stesse leggi fisiche che abbiamo noi o potrebbe descrivere l'universo in altri modi? Nell'esperimento, il numero di variabili era lo stesso ogni volta che l'IA veniva resettata, ma le variabili specifiche erano diverse ogni volta. Quindi sì, ci sono modi alternativi per descrivere l'universo ed è possibile che le nostre scelte non siano perfette."

Queste le parole di Hod Libson del Creative Machines Lab della Columbia University. Ovvero, l'IA ha semplicemente scelto un modo diverso per descrivere leggi che già conosciamo. Per questo è stata sfruttata ulteriormente per un altro esperimento, dato che la fisica non finisce mai e con tutte le nuove particelle che vengono scoperte al CERN c'è sempre qualcosa di nuovo da descrivere.

In un nuovo video, è stato proposto un doppio pendolo oscillante che si sa ha quattro variabili in gioco: l'angolo dei due pendoli e la velocità angolare dei due pendoli. L'IA ha analizzato il video e ha dato come risposta 4,7 variabili per spiegare il fenomeno. Molto vicina come risposta, anche se non si sa quali variabili abbia inserito nel proprio conteggio. Quando c'è stato il tentativo di ricostruire le variabili, due di queste sono più o meno legate all'angolo dei bracci dei pendoli, ma le altre due sono un completo mistero. Eppure l'IA riusciva a prevedere come si sarebbe evoluto quel sistema fisico, quindi le equazioni che ha ideato hanno sicuramente senso.

In questo modo, con una continua evoluzione dell'intelligenza artificiale, è possibile che queste aiutino a descrivere meglio la realtà che ci circonda, facendoci comprendere qualche piccolo tassello mancante che non era stato previsto. C'è invece un'intelligenza artificiale che pensa come un bambino.