L'Intelligenza Artificiale per scoprire nuove molecole e farmaci

I ricercatori del MIT e del MIT-Watson AI Lab presenteranno alla International Conference for Machine Learning una ricerca innovativa sull'impiego dell'intelligenza artificiale per la previsione delle proprietà molecolari e lo sviluppo di nuovi materiali e farmaci. Un metodo molto più efficiente rispetto ai normali approcci di deep learning.

La scoperta, infatti, di nuove combinazioni di molecole per generare materiali o farmaci innovativi comporta di solito un processo manuale, per tentativi ed errori, che può richiedere decenni e costare milioni di dollari. Per semplificare questo processo, gli scienziati usano quindi l'apprendimento automatico (machine learning) e l'apprendimento profondo (deep learning) per prevedere le proprietà molecolari e restringere il numero di molecole di cui hanno bisogno per sintetizzare e testare in laboratorio.

Per semplificare ulteriormente il procedimento, i ricercatori del MIT e del MIT-Watson AI Lab hanno sviluppato un nuovo framework unificato che può prevedere efficacemente le proprietà molecolari utilizzando solo una piccola quantità di dati. Il loro sistema ha infatti la capacità di catturare le somiglianze tra le strutture molecolari, aiutando il sistema a generare nuove molecole ed a prevedere le loro proprietà in modo rapido ed efficiente.

Il nuovo metodo è stato in grado di superare gli altri approcci di apprendimento automatico su set di dati sia piccoli che grandi ed è stato anche in grado di prevedere con precisione le proprietà molecolari, generando molecole vitali con i dati di neanche 100 campioni.

L'autore principale dello studio, il Dott. Minghao Guo, ha affermato: "Il nostro obiettivo, con questo progetto, è stato quello di utilizzare alcuni metodi basati sui dati per accelerare la scoperta di nuove molecole, in modo da poter addestrare un modello capace di effettuare previsioni senza tutti i normali e costosi esperimenti".

Durante i test e la relativa raccolta di dati, il nuovo sistema ha generato simultaneamente molecole e polimeri vitali, prevedendo le loro proprietà in modo più accurato rispetto ai normali approcci di deep learning, anche quando i set di dati specifici del dominio avevano solo poche centinaia di campioni.

L'importante ricerca ha visto coinvolte molte personalità scientifiche di rilievo tra cui gli scienziati Veronika Thost, Payel Das e Jie Chen, membri dello staff di ricerca del MIT-IBM Watson AI Lab; Samuel Song ed Adithya Balachandran entrambi del MIT; e l'autore senior Wojciech Matusik, professore di ingegneria elettrica e informatica e membro del MIT-IBM Watson AI Lab, che guida il Computational Design and Fabrication Group all'interno del MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL).

