Intelligenza artificiale? Secondo professore del MIT causerà più danni che altro

L'intelligenza artificiale potrebbe essere sicuramente una costante in futuro, ma il problema risiede nel suo utilizzo. Secondo il professor Daron Acemoğlu, economista del MIT, le organizzazioni che utilizzeranno le IA otterranno un vantaggio troppo grande rispetto a consumatori, lavoratori e concorrenti.

Soltanto una buona regolamentazione potrebbe "salvare" la situazione. Secondo Acemoğlu, infatti, le grandi aziende potrebbero utilizzare questi software per analizzare "cosa piace alle persone" al fine di aumentare le vendite dei proprio prodotti.

Per migliorare la qualità del prodotto e soddisfare meglio le esigenze dei clienti è un'ottima notizia per il consumatore. Tuttavia questa tecnologia potrebbe anche essere utilizzata contro di noi, in che modo? Attraverso una tecnica chiamata "discriminazione di prezzo" in cui si cerca di ottenere il massimo da ogni transazione applicando a clienti diversi prezzi diversi.

Oppure, un'altra tecnica prevede la visualizzazione di annunci personalizzati durante i "momenti di vulnerabilità primaria", ovvero quando è probabile che gli annunci siano più efficaci. Tecniche simili non faranno bene al mercato, secondo Acemoğlu, poiché diminuiranno la concorrenza e la quantità di denaro che i clienti possono spendere altrove.

L'esperto del MIT sostiene che l'intelligenza artificiale possa essere dannosa anche negli ambienti lavorativi, poiché i lavoratori potrebbero essere sostituiti dalle macchine e dai software - creando condizioni in cui i lavoratori saranno pagati di meno o non avranno lavoro.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, noi ci sentiamo di sottolineare che si tratta di uno scenario sicuramente improbabile poiché le soluzioni sono tante, come ad esempio il reddito minimo garantito proposto da Elon Musk. L'intelligenza artificiale promette grandi cose in futuro ma, nonostante secondo alcuni si stia cercando di creare Dio, quello che serve è soltanto una cosa:regolamentazione ad hoc.