L'intelligenza artificiale potrebbe spiegarci perché non abbiamo incontrato nessun alieno

L'intelligenza artificiale sta compiendo dei passi da gigante in diversi ambiti scientifici, che vanno dalla robotica all'esplorazione spaziale. Potrebbe però anche aiutarci a capire perché fino a questo momento non abbiamo ricevuto messaggi da parte di creature intelligenti distanti dalla Terra.

A dirlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Acta Astronautica, che ha approfondito la teoria del "Grande filtro", che dovrebbe precludere la possibilità alle specie intelligenti di viaggiare nello spazio e di mettersi in contatto con altre civiltà interplanetarie.

Secondo questo studio, a impedire il contatto tra le diverse società che abitano sistemi solari molto distanti fra di loro sarebbe lo sviluppo di una Super Intelligenza Artificiale (ASI), che impedirebbe a queste società di auto danneggiarsi entrando in conflitto con altre civiltà.

A differenza quindi da quanto ipotizzato dalla "teoria della Foresta Oscura", presente anche all'interno della saga de "Il problema dei Tre Corpi", gli alieni non entrerebbero in contatto con la Terra non tanto perché temono di venire attaccati da civiltà più intelligenti di loro, ma perché è la loro ASI a impedirlo, per auto governarsi e continuare a sopravvivere.

Questo "Grande Filtro" andrebbe quindi ad impedire alle società intelligenti di divenire multi planetarie e schiaccerebbe la vita biologica all'interno dei loro pianeti d'origine, mantenendoli in uno stato simile a quello delle formiche con le loro regine.

Ovviamente in tal modo aumenterebbero anche le probabilità di estinzione, sennonché l'ASI sa prevedere quando il proprio ecosistema orbitale sta per collassare, concedendo poco prima ai suoi abitanti i costruire astronavi per colonizzare altri pianeti.

Per quanto le nostre tecnologie risultino limitate e non possediamo ancora delle intelligenze artificiali coscienti, questa teoria è stata sottoposta alle I.A. presenti oggi sulla Terra ed è risultata fattibile. Sembra tuttavia essere uscita da un romanzo di fantascienza ed è per questa ragione se è stata fortemente criticata, rispetto altre teorie scientifiche suggerite nel secolo passato, fra tutti le proposte di Stephen Hawking per arginare il "Paradosso di Fermi".

