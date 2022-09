Questa intelligenza artificiale trasforma qualsiasi persona in un Pokémon

Stiamo sempre più sentendo parlare di intelligenza artificiale, negli oggetti che utilizziamo tutti i giorni, nei grandi sistemi informatici e persino per la creazione di arte. Non stupisce quindi che questi software siano adoperati per i scopi più "ludici" e meno impegnativi, come ad esempio la trasfigurazione delle persone in... Pokémon!

Questo nuovo algoritmo, creato dallo sviluppatore Justin Pinkney, tenta di trasformare qualsiasi parola o frase in un Pokémon unico. Sul web possono già essere trovati numerosi esempi di creature davvero bizzarre, ma i migliori finora si basano su personaggi pubblici e famosi (così come potrete osservare in calce alla notizia).

Potrete sperimentare in prima persona con l'IA raggiungendo questo sito. Così come afferma il suo creatore, attualmente il programma non è perfetto e sembra avere diversi bug, ma è ottimo per capire le potenzialità delle intelligenze artificiali. "Sembra che il mio generatore di Pokémon stia attirando un po' di attenzione", ha affermato Pinkney. "È curioso quanto piaccia una cosa del genere."

Insomma, programmi del genere - dopo aver visto quello che è in grado di fare MidJourney - sicuramente non stupiscono, ma è incredibile pensare quanti passi avanti stia facendo questa tecnologia rispetto a qualche anno fa, dove un software del genere avrebbe stregato praticamente tutti.