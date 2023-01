Intelligenza artificiale trova possibili segnali alieni nei dati del radiotelescopio

Analizzare tutti i dati che vengono generati da un telescopio è molto difficile, per questo gli scienziati si fanno aiutare o dall'IA o dai cittadini. Pensate, infatti, che l'intelligenza artificiale ha recentemente identificato un numero di modelli 100 volte superiore e meritevole di indagine rispetto a quanto era stato notato in precedenza.

Un articolo su Nature Astronomy riporta che otto di questi segnali sono sufficientemente interessanti da richiedere osservazioni di follow-up... partendo da un minuscolo frammento delle registrazioni del radiotelescopio. La ricerca in questione arriva dopo 480 ore di osservazioni di 820 stelle effettuate dal radiotelescopio Robert C. Byrd Green Bank da parte del progetto SETI Breakthrough per cercare civiltà aliene.

Il riesame dei segnali è stato annullato, ma il team è incoraggiato dalla sensibilità del sistema. "Riteniamo che un lavoro come questo contribuirà ad accelerare la velocità con cui siamo in grado di fare scoperte nel nostro grande sforzo per rispondere alla domanda 'siamo soli nell'universo?'", ha affermato l'autore principale Peter Ma, uno studente presso l'Università di Toronto.

I dati esaminati sono stati scoperti anni prima, riducendo le possibilità di trovare qualcosa durante una seconda occhiata. "È un peccato che, nonostante i tentativi riportati dal team, questi segnali non possano essere confermati da altri strumenti", ha affermato il dott. Franck Marchis del SETI. Ovviamente ci teniamo a sottolineare che questa NON è la scoperta della vita aliena, poiché quest'ultima richiede la conferma da parte di (molti) altri strumenti prima di poter affermare qualcosa del genere.

Tuttavia, il metodo utilizzato è comunque interessante perché potremmo adoperarlo anche in futuro.