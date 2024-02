L'intelligenza artificiale verrà utilizzata per smascherare il vino farlocco

Nel commercio del vino rosso, dove gli esperti si esercitano a distinguere sfumature complesse, si nasconde un segreto poco piacevole: fino al 20% dei vini in vendita risulta essere contraffatto. Ma una svolta tecnologica potrebbe presto ripulire gli scaffali da queste imitazioni.

Alexandre Pouget, dell'Università di Ginevra, ci introduce in un'era in cui l'intelligenza artificiale e la chimica si uniscono per garantire l'autenticità di ogni bottiglia. La sua ricerca ha messo a punto un algoritmo capace di analizzare con precisione l'origine di 80 vini rossi, identificando con certezza assoluta la provenienza di ciascuno.

Il segreto sta nell'uso della cromatografia a gas, una tecnica che permette di scomporre e analizzare i componenti chimici del vino, rivelando così l'impronta unica di ogni vigneto. Questo metodo, sebbene non sia una novità, acquista un valore inedito grazie all'elaborazione dei dati tramite algoritmi di apprendimento automatico.

Questa fusione tra analisi chimica e calcolo avanzato ha permesso di scoprire che ogni chateau lascia una firma chimica distintiva nel vino, una sorta di sinfonia di molecole che ne definisce l'identità. L'esperimento, concentrato sui vini di Bordeaux, apre la strada a nuove possibilità di applicazione in diverse regioni e tipologie di vino, promettendo di rivoluzionare non solo la lotta alla contraffazione ma anche la comprensione stessa della bevanda (sapete che il vino sta migliorando grazie al cambiamento climatico?).

Immaginiamo un futuro in cui la tecnologia potrebbe non solo garantire l'autenticità di ogni bottiglia ma anche esplorare i segreti dell'invecchiamento e dello sviluppo dei sapori, influenzando le tecniche enologiche di domani. A tal proposito, questa è la bottiglia più vecchia di tutti.