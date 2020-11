L'intelligenza di un maiale può essere comparata a quella di un bambino di 3 anni

Ogni creatura su questa Terra può essere considerata intelligente a modo suo, poiché per il luogo in cui vive ha sviluppato una strategia di adattamento e di sopravvivenza. Per essere considerata intelligente dal nostro punto di vista, però, abbiamo bisogno di più elementi che ci indichino il suo quoziente intellettivo.

Una creatura che negli ultimi anni ci ha piacevolmente sorpreso è il maiale. La principale ragione storica per cui l'intelligenza dei maiali sia stata riconosciuta solo di recente, è dovuta al fatto che per secoli hanno costituito una parte importante nelle diete occidentali.

Il pensiero comune, inoltre, ci fa percepire i maiali come animali sporchi, stipati nei loro stessi escrementi. Tuttavia, si tratta solo di una conseguenza delle condizioni di riproduzione in cattività (soprattutto industriale!) della creatura, che non rappresenta in alcun modo il comportamento naturale dei suini. Se ne avessero l'opportunità, infatti, queste creature sceglierebbero di non defecare dove mangiano e dormono.

Amano rotolarsi nel fango poiché, a causa della loro pelle senza pelo, lo utilizzano per rinfrescarsi e proteggersi dal Sole, così come fanno anche elefanti o rinoceronti. Queste creature, inoltre, riescono a tornare da soli nei loro recinti, sviluppando una loro routine e vengono addestrati - nello stesso modo di un cane - a cercare i preziosi tartufi. Non solo:

Riescono a manipolare una tastiera per ottenere il risultato desiderato;

Sono in grado di memorizzare lunghi viaggi alla ricerca di qualcosa che già conoscono, sintomo di una grande memoria);

Possono decifrare gli enigmi attraverso uno specchio che riflette un'immagine;

Sono capaci di ingannare i loro stessi simili, se riescono a capire prima un'enigma, in modo da ottenere per sé tutta la ricompensa.

Diversi studi hanno cercato di quantificare l'intelligenza di un maiale, e quello che hanno scoperto li ha sempre posizionati su una scala di pari livello rispetto allo sviluppo del cervello umano da un bambino di 3 anni. Alcuni hanno persino sostenuto che i maiali siano anche più intelligenti dei cani. Dei cinghiali, inoltre, sono stati osservati per la prima volta nell'utilizzo di alcuni strumenti.