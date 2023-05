Intelligenze artificiali come ChatGPT potranno essere usate su Marte?

L'intelligenza artificiale si è dimostrata molto utile sulla Terra, per questo motivo prossimamente potrebbe sbarcare anche su Marte. In futuro, infatti, non è difficile immaginare un rover che gira per il Pianeta Rosso dotato di IA, come ad esempio ChatGPT, per l'esplorazione di questo arido mondo dotato di strumenti scientifici.

La cosa più interessante è che questo veicolo con l'IA potrebbe analizzare da solo ciò che i suoi strumenti scientifici riescono a "captare", e questi dati potrebbero poi essere digeriti, valutati, stimati e assemblati insieme. I risultati dello studio potrebbero essere trasmessi direttamente dal robot a una rivista scientifica, come Science o Nature, per la pubblicazione.

Ovviamente, quel documento verrebbe quindi sottoposto a revisione paritaria... si tratta di uno scenario possibile o no? Sercan Ozcan, Reader in Innovation and Technology Management presso l'Università di Portsmouth nel Regno Unito, crede che gli umani possano fare di meglio, soprattutto visto il grande volume di lavoro precedente da analizzare ed emulare.

Steve Ruff, professore associato di ricerca presso la School of Earth and Space Exploration dell'Arizona State University a Tempe, in Arizona è "scettico sul fatto che qualsiasi intelligenza artificiale, addestrata su osservazioni esistenti, possa essere utilizzata per interpretare con sicurezza nuove osservazioni senza esseri umani, specialmente con nuovi set di dati strumentali che non erano disponibili in precedenza."

Insomma, l'IA è sicuramente un'ottima conquista, ma è ancora presto per usarla nelle missioni planetarie.