A queste intelligenze artificiali sono state diagnosticate depressione e dipendenza

I calcoli delle intelligenze artificiali, perfino quelle più avanzate, non sono sicuramente paragonabili alla complessità dei processi che avvengono nel nostro cervello. Tuttavia, secondo uno studio, alcune di questa IA potrebbero essere più simili a noi di quanto si possa generalmente pensare.

Un nuovo studio preliminare dell'Accademia cinese delle Scienze ha affermato che molti chatbot di grandi aziende, come Blenderbot di Facebook, DiabloGPT di Microsoft, WeChat e DialoFlow, sembravano essere sia "depressi" che "dipendenti". Questa "diagnosi" è arrivata dopo che gli esperti hanno posto alle IA le domande generalmente utilizzate dagli psicologi (che tempo fa si nascondevano perfino sotto il letto per i loro studi).

Ovviamente, vale la pena di sottolinearlo, questi risultati sarebbero rilevanti qualora le risposte fossero date da esseri umani, non da intelligenze artificiali. Lo studio, tuttavia, è affascinante. Dopo un'attenta analisi, i ricercatori cinesi hanno scoperto che "tutti i chatbot valutati mostravano gravi problemi mentali e problemi di salute".

Gli esperti affermano che nessuna IA esistente, non importa quanto sia avanzata, sia capace di provare i "sentimenti" - almeno per adesso. Il motivo delle risposte, credono gli addetti ai lavori, è da ricercare nel fatto che le intelligenze artificiali siano state addestrate utilizzando i commenti di Reddit. Con questi bot è sempre la stessa storia e difficilmente riescono a rimanere "sani", visto che perfino un'IA che è stata creata per consigli etici alla fine è diventata razzista.

Il problema con questi software è che sono incredibilmente diseducativi e il loro utilizzo potrebbe non essere idoneo per i minori e persone con una salute mentale cagionevole.