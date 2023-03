Inter, si guarda oltre Digitalbits: nuovo sponsor sarà in salsa Crypto?

Il mercato delle criptovalute nel 2023 continua a faticare nella ripresa. Questa situazione si è tradotta in grossi problemi non solo nell'area crypto ma anche nei settori a esso collegati, incluso il calcio.

Non è un mistero che i rapporti tra l'Inter e Digitalbits, main sponsor di maglia, non siano esattamente dei migliori, con la società crypto che ancora non avrebbe versato un euro nelle casse della società sportiva del gruppo Suning.

Tuttavia, se non è ancora arrivato il momento dei bilanci e il club continua a sfoggiare il suo parnter commerciale sulle maglie da gioco, la girandola sul possibile futuro protagonista dei kit dei nerazzurri inizia a muoversi con una certa impazienza.

Sul tavolo le ipotesi al momento sono diverse e, come riporta WSI, in prima linea per l'estate 2023 ci sarebbe Turkish Airlines. Non è da escludere, però, un ritorno di fiamma per il settore blockchain, come dimostrerebbero i rumor su un possibile interesse per Binance, già main jersey sponsor della Lazio.

Un'altra opzione potrebbe essere rappresentata dal colosso asiatico dell'Home Entertainment HiSense, ma la pista che porta a LeoVegas, già sponsor del club per i kit da allenamento, sembrerebbe una delle più percorribili per il prossimo futuro.

Tutto ciò non esclude che i rapporti con la stessa Digitalbits possano migliorare, soprattutto se la società crypto riuscirà a onorare il suo contratto di sponsorizzazione. Come sempre, staremo a vedere.