Inter-Juventus è la partita più vista di sempre su Sky Sport

L'onda lunga del Derby d'Italia di domenica scorsa continua, soprattutto per Sky. La pay tv infatti ha svelato che Inter - Juventus è diventata la partita più vista di sempre su Sky Sport, con una media di 3.242.759 spettatori pari al 13,2% di share, e 4.563.058 spettatori unici.

Degno di nota anche il dato sulla permanenza, del 71%, raggiunto anche grazie all'avvincente sfida tra le due squadre che si è sbloccata solo nell'ultima parte grazie al gol di Gonzalo Higuain. La partita ha raggiunto un picco di 3.419.091 spettatori medi, alle 22:26, con il picco di share del 18,38% registrato alle 22:41, poco prima del fischio finale.

Grazie a questi dati, l'Epic Night ha superato il precedente record di Italia - Germania di Uefa Euro 2019, che si era fermata a 3.161.794 spettatori medi e 12,7% di share. Interessante anche notare come nella stessa fascia oraria, ovvero la prima serata, lo scontro diretto tra la prima e seconda del campionato sia stato il secondo programma più visto su tutte le reti nazionali.

Record di accessi anche per Sky Go e Now Tv durante la partita: i due servizi di streaming hanno registrato 530mila login contemporanei, mentre sui propri social Sky ha registrato 300mila interazioni ed oltre 11mila commenti. Il post finale con la foto del risultato finale su Instagram ha raggiunto 72mila interazioni e 404mila reazioni.

Non poteva esserci modo migliore per festeggiare l'arrivo di Netflix su Sky Q.