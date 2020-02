L'Inter sbarca su Amazon: aperto il negozio ufficiale dei nerazzurri

A due anni dall'arrivo del Napoli su Amazon, un'altra squadra italiana approda sulla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos. Si tratta dell'Inter, che ha aperto il negozio ufficiale sulla versione italiana del sito web americano.

L'annuncio è arrivato attraverso un banner inserito questa mattina sulla homepage di Amazon Italia. Collegandosi al negozio tramite questo indirizzo è possibile accedere all'intero catalogo, comprensivo di accessori, giocattoli per i più piccoli, ma anche una linea casa, i kit per i tifosi ed una limited edition.

Tra i prodotti in limited edition sono presenti anche delle felpe e t-shirt disponibili esclusivamente sul negozio di Amazon, che non hanno costi eccessivi e saranno sicuramente apprezzate dai tifosi.

Nella sezione "Linea Tifoso" a sorpresa non troviamo le magliette indossate da Lukaku e company, ma accessori come cappellini di lana, berretti e sciarpe. Se invece volete dare un tocco di narazzurro alla vostra casa, sono disponibili cuscini, guanti da cucina, asciugamano ed accappatoi con il logo della squadra di Milano.

Molto ricca anche la parte "multimedia", in cui sono disponibili anche chiavette USB, cuffie, mouse ed auricolari. Si tratta sicuramente di una buona notizia per i numerosi tifosi dell'Inter sparsi in tutta la Penisola ed oltre. Il mondo del calcio si apre ulteriormente alle nuove tecnologie.