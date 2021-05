Un'intera città degli Stati Uniti sprofonderà nel terreno: ecco perché

Una cittadina agricola chiamata Corcoran nella California centrale, situata proprio tra Los Angeles e San Francisco, sta lentamente ma inesorabilmente sprofondando nel terreno a un ritmo davvero allarmante. Negli ultimi 14 anni, alcune parti di Corcoran sono diminuite di oltre 3,3 metri.

Ovviamente nel prossimo futuro sono previsti altri metri di sprofondamento e le infrastrutture delle città sono ora in serio pericolo. "È un vero rischio per noi", ha dichiarato al New York Timse (NYT) Mary Gonzalez-Gomez, residente a Corcora. "Lo sappiamo tutti, ma cosa faremo? Non c'è davvero niente che possiamo fare. E non voglio andarmene".

Perché la città sta sprofondando? Il problema deriva dal consumo di acqua pesante dell'industria agricola della zona. Quando i fiumi non forniscono acqua a sufficienza per le fattorie della zona, si inizierà a "risucchiare" l'acqua dai bacini idrici sotterranei, capaci di fornire il giusto apporto di liquido che serve per le operazioni industriali... ma che la città pagherà a caro prezzo.

Dopo generazioni di pompaggi, quindi, il terreno comincia a sgretolarsi e a compattarsi. "Non c'è modo di aggirare il problema", ha dichiarato al NYT Jay Famiglietti, un ex scienziato della NASA. "Un'analisi attenta rileverebbe che ci sono molte infrastrutture potenzialmente a rischio". Non c'è modo di mettere in salvo la città in modo definitivo, ma si può cercare di mitigare ulteriori danni limitando il pompaggio e imponendo un migliore controllo sull'utilizzo delle acque sotterranee.

