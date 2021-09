L'intera flotta di robot su Marte sta per andare in 'pausa programmata', ecco perché

La NASA e tutte le altre compagnie spaziali che sono riuscite ad arrivare nei pressi di Marte (con rover, orbiter o lander), stanno per prendersi un piccolo periodo di vacanza nei confronti delle missioni sul pianeta rosso. È una scelta obbligata ma di routine, che avviene ogni due anni circa.

La "vacanza" o pausa programmata, come la si voglia chiamare, è un fenomeno di cui vi abbiamo parlato spesso, in particolare quando abbiamo accennato del breve letargo del rover cinese Zhurong. Si tratta di una semplice precauzione che le agenzie spaziali prendono quando viene a verificarsi la congiunzione solare tra Terra e Marte.

È la dinamica celeste inversa dell'opposizione: mentre quest'ultima prevede che due pianeti siano sullo stesso asse ma entrambi dallo stesso lato della stella (opposti, cioè, al Sole), la congiunzione avviene quando i due oggetti celesti sono allineati ma il Sole si intromette tra i due (l'immagine in calce alla news vi schiarirà ancor meglio le idee).

Il Sole espelle gas caldo e ionizzato dalla sua corona, estendendosi molto a lungo nello spazio. Durante la congiunzione solare, quando Terra e Marte non possono "vedersi" l'un l'altro, questo gas può interferire con i segnali radio qualora gli ingegneri dovessero cercare di comunicare con i veicoli spaziali su Marte. Ciò potrebbe corrompere i comandi e creare alterazioni nelle strumentazioni dei robot marziani.

I team NASA e delle altre nazioni dunque andranno in pausa dal 1° ottobre, e vi rimarranno fino alla metà dello stesso mese circa (alcuni gruppi potrebbero decidere di prolungare tale pausa di alcuni giorni o due). Ad ogni modo, non sarà un vero e proprio stop: i rover come Perseverance, Curiosity e gli orbiter come MRO, Odyssey e Maven continueranno ad accumulare informazioni e dati, aspettando il periodo migliore per ritrasmettere tutto verso la Terra.

I cicli vitali e le informazioni di base saranno comunque sempre attive, e le sonde non saranno mai davvero "abbandonate". Avremo probabilmente un periodo di magra di nuove foto e informazioni dal Pianeta Rosso ma, come avete potuto appurare voi stessi, sarà una pausa di breve durata.

Parlando di sonde e comunicazioni spaziali, ecco come fa la NASA a comunicare con i rover e le sonde nello Spazio.