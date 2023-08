Ci siamo: questa intera nazione sparirà entro pochissimi anni

Tuvalu è uno stato polinesiano dell’oceano Pacifico composto da tre distinte isole coralline e sei atolli. Un luogo realmente paradisiaco che...sparirà tra pochissimi anni. Riesci già a capire di chi è la causa principale?

Certo, non parliamo ovviamente di uno stato immenso, poiché si tratta "solo" del quarto stato più piccolo al mondo e del secondo meno popolato a causa dei suoi 12.000 abitanti. Ciononostante, molto probabilmente deterrà un record decisamente drammatico: sarà il primo stato a scomparire per gli effetti del cambiamento climatico.

Abbiamo da pochi giorni passato il fatidico Overshoot Day ed oggi parliamo di un territorio realmente splendido. Situato vicino alle Hawaii e all’Australia, possiede diversi atolli con un’altitudine di poco superiore al livello del mare. Non parliamo però di "avvertimenti" per il futuro, poiché i primi effetti si possono osservare già oggi.

Secondo le ultime analisi il futuro è infatti inquietante. Prima della fine del secolo il 95% dell’arcipelago sarà sommerso dalle maree ed entro soli trent’anni metà area della capitale Funafuti sarà totalmente sommersa per sempre.

Decine di abitazioni sono già state abbandonate da tempo, ed è possibile vederne i detriti deteriorati lungo la costa. Inoltre, l’aumento costante del livello del mare pone serie difficoltà per quanto concerne le risorse primarie come acqua e cibo. A quanto pare infatti, le diverse coltivazioni da frutta presenti come ad esempio la palma da cocco, sono oramai contaminate irrimediabilmente dall’acqua salata.

Per capire la gravità della situazione, basti pensare che quasi un quinto della popolazione totale di Tuvalu è già emigrata verso la Nuova Zelanda. Cosa fare dunque per evitare lo scenario peggiore?

La soluzione a cui si lavora già da diverso tempo, è quella più semplice: realizzare delle aree rialzate. A caisa di diverse difficoltà logistiche e burocratiche però, non si è riuscito ancora ad intervenire in maniera concreta. Proprio per tale motivo si cercano nuovi territori limitrofi dove ricollocare l’intera popolazione al fine di preservarne la cultura e le tradizioni.

In realtà, esiste anche il progetto Tuvalu Coastal Adaptation Project iniziato nel 2017 con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Si tratta della costruzione di 3,6 chilometri quadrati di terreno sopraelevati, ma anche in questo caso è un progetto a lunga scadenza e molto costoso, che Tuvalu non può naturalmente permettersi.

Prima in Antartide sparisce un’area grande quanto l’Argentina, ed ora uno stato sta per scomparire per sempre. A quanto pare dobbiamo prepararci: il futuro per il nostro Pianeta sarà decisamente diverso da quello che potevamo immaginare anni fa.