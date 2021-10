L'intera rete elettrica del Libano è crollata: il Paese è completamente al buio

Dopo mesi e mesi che il Libano forniva ai suoi cittadini poche ore di elettricità al giorno, alla fine le centrali elettriche statali del Paese hanno ceduto: le due principali centrali elettriche hanno finito il carburante. Il risultato? Delle città adesso sono completamente al buio e senza corrente.

L'interruzione dovrebbe durare alcuni giorni, portando un grosso disagio a tutti i cittadini. Per cercare di arginare la situazione, il governo del paese sta cercando di ottenere carburante di emergenza, fino a quando le due centrali di Deir Ammar e Zahrani non riceveranno e distribuiranno un carico di petrolio dall'Iraq.

Questo disagio è collegato in parte alle circostanze che circondano il Libano (la capitale Beirut è stata protagonista di una grossa esplosione, vi ricordate?). Il sistema bancario del paese è crollato nel 2019 (definito dalla Banca Mondiale come uno dei più grandi crolli finanziari degli ultimi 150 anni) e la maggior parte dei cittadini attualmente vivono in condizioni di povertà.

Non si tratta di una situazione recente: per decenni il governo non è mai riuscito a fornire elettricità 24 ore su 24 ai suoi cittadini e il collasso economico ha solo peggiorato la situazione. "Con poche ore al giorno le persone possono soddisfare i loro bisogni primari per un paio d'ore, e ovviamente è meglio di niente, ma la situazione è terribile e abbiamo bisogno di più di qualche ora al giorno", ha dichiarato al Washington Post il ministro dell'Energia libanese Walid Fayyad.