Intere città potrebbero essere costruite sulla Luna: ecco dove

Secondo una nuova ricerca, Marte potrebbe essere piena di "tubi di lava" giganti, con soffitti alti quanto l'Empire State Building. La Luna, invece, sembra ospitare strutture del genere ancora più gigantesche con altezze che fanno impallidire il Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto del mondo.

Di cosa stiamo parlando? Un tubo di lava è un tunnel sotto la superficie, formato da un intenso flusso di roccia fusa durante un'esplosione vulcanica. In poche parole, sono delle caverne che si trovano sotto la superficie di un corpo celeste e potrebbero essere utilizzate come siti per future basi umane.

"I più grandi tubi di lava sulla Terra sono al massimo 40 metri di larghezza e altezza", afferma il coautore dello studio Riccardo Pozzobon, un geoscienziato dell'Università di Padova. "Così come un tunnel autostradale molto grande." Su Marte i tubi di lava collassati tendono ad essere circa 80 volte più grandi di quelli della Terra, con diametri da 40 a 400 m.

Quelli della Luna, invece, sembrano essere ancora più grandi, con siti da 300 a 700 volte la dimensione della Terra: da 500 a 900 metri. Un tubo di lava sul nostro satellite, afferma Pozzobon a WordsSideKick.com, potrebbe facilmente contenere una piccola città tra le sue mura. Tuttavia, anche nascondere una base all'interno di un tubo di lava presenta delle sfide.

"Sebbene un tubo di lava possa fornire un riparo all'escursione termica, alle radiazioni e ai micro impatti, non è facilmente accessibile e le rocce basaltiche del suo interno possono essere affilate come un rasoio e con un terreno molto irregolare", continua il geoscienziato. "Quindi le sfide ingegneristiche per collocare habitat all'interno di grotte così impressionanti non sono banali e richiedono studi molto dettagliati".