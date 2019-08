Secondo un sondaggio a nessuno interessa il jack audio da 3,5 mm in campo smartphone

Fino a qualche anno fa, una delle caratteristiche più richieste in campo smartphone era la presenza di un jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Senza di esso, molti utenti non prendevano nemmeno in considerazione l'acquisto del dispositivo. L'arrivo degli standard Lightning e USB Type-C ha rivoluzionato tutto.

Infatti, stando a un sondaggio condotto da Ting, un MVNO statunitense, solamente l'1% degli acquirenti di smartphone degli Stati Uniti d'America pensa che il jack per le cuffie da 3,5 mm sia tra i tre aspetti più importanti che fanno propendere per l'acquisto di un dispositivo. Il campione preso in considerazione dal sondaggio è di circa 3600 persone.

Insomma, la presenza di un jack audio per le cuffie non sembra più contare come una volta, perlomeno per gli acquirenti statunitensi. D'altronde, Apple ha rimosso da parecchio tempo il jack sugli iPhone e molti produttori di smartphone Android hanno deciso semplicemente di adottare lo standard USB Type-C. Da tenere in considerazione anche il sempre più alto numero di persone che decidono di affidarsi a cuffie wireless.

In definitiva, le soluzioni per "andare oltre" al jack audio da 3,5 mm non mancano di certo, anche se ovviamente rimangono ancora alcuni utenti che non vogliono sostituire le loro care "vecchie" cuffie.