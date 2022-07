La nuova interfaccia di Amazon Prime Video arriva anche in Italia: tutte le novità

Sono passate poche ore dall’annuncio della nuova interfaccia di Amazon Prime Video ed Amazon ha comunicato che sarà disponibile nei prossimi giorni anche in Italia, sia su Android che iOS che in generale su tutti i dispositivi che supportano l'app.

Nel comunicato, il colosso di Seattle spiega che alla base della riprogettazione “c’è l’obiettivo di valorizzare l’ampia offerta di contenuti e di rendere più semplice ai clienti la ricerca dei contenuti che amano”.

Tra le nuove funzioni troviamo un nuovo menù di navigazione che porterà con se un’esperienza più semplice il quale consentirà di sfogliare in maniera più immediata tutti i contenuti: nell’applicazione si faranno spazio sei pagine principali Home, Store, Trova, In Diretta, Gratis per te e Area Personale. Gli utenti avranno anche opzioni di navigazione secondaria per fruire più facilmente del servizio in base al contenuto.

Dal momento cheAmazon in Italia trasmette anche la Champions League, è stato facilitato il sistema di accesso agli eventi sportivi dal vivo e programmati, con un menù di navigazione secondaria battezzato “Sport”direttamente in Home.

Nella nuova applicazione saranno presenti anche dei caroselli che non solo presenteranno video con immagini più ricche e spettacolari, ma faciliteranno la scoperta dei contenuti. E’ il caso della Top 10, che mostrerà le serie tv ed i video più popolari nella regione, ma anche un “Super Carousel” con grafica più grande in stile poster che includerà gli Originals e le esclusive.

Amazon ha lavorato anche per rendere facilmente riconoscibili i contenuti inclusi nell’abbonamento e quelli da acquistare, tramite dei segnali visivi ed icone ad hoc.

Infine, la nuova UI di Prime Video conterrà contenuti con immagini più ricche e coinvolgenti, basati su una nuova tavolozza di colori.