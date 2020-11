L'Internet Archive salverà le animazioni ed i giochi in Flash per i posteri

Ormai praticamente tutte le piattaforme hanno abbandonato Adobe Flash, per i problemi di sicurezza e per le nuove tecnologie che hanno reso le pagine web più leggere. L’Internet Archive, la libreria digitale senza scopo di lucro che memorizza tutte le pagine web, però, ha intenzione di preservare la memoria di Flash per i posteri.

L’organizzazione ha annunciato che memorizzerà tutte le animazioni, giochi ed in generali i contenuti che nel corso degli scorsi anni sono stati sviluppati in Flash. Il gruppo ha implementato il supporto per Flash al proprio sistema Emularity, che può essere raggiunto attraverso questo indirizzo.

Chiaramente, non sarà necessario installare alcun plugin nei browser per poter avviare i contenuti, in quanto si basa sullo standard WebAssemble, che è supportato dai principali browser come Google Chrome, Firefox, Safari e Microsoft Edge basato su Chromium.

Sono oltre 1.000 i giochi ed animazioni disponibili nella raccolta, tra cui Bedger, Mario Combat e Loituma Girl.

Ricordiamo che Adobe ha confermato che Flash morirà definitivamente il 31 Dicembre 2020, quando verrà ufficialmente interrotto il supporto a tutele versioni del Flash Player, che non saranno più autorizzate. Dal 1 Gennaio 2021, inoltre, Adobe non pubblicherà più le patch di sicurezza per il Flash Player, che non sarà più compatibile con i browser e sistemi operativi più utilizzati.