Internet, banche, carte di credito e numeri di emergenza offline: è successo in Canada

Pensate di trovarvi impossibilitati a utilizzare la maggior parte dei servizi che siete soliti sfruttare nell'ambito del quotidiano: tutto d'un tratto, Internet, banche, carte di credito e numeri di emergenza non funzionano più. Può sembrare qualcosa che difficilmente può avvenire nel mondo reale, ma è proprio quanto accaduto di recente a molti.

Ebbene, stando anche a quanto riportato dal The Guardian, la giornata di venerdì 8 luglio 2022 non è stata per niente semplice per parecchi canadesi. Infatti, si è verificata una grave problematica ai servizi di Rogers Communication, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni del Canada (pensate che detiene il 90% del market share insieme a BCE e Telus). Questo ha portato a serie problematiche estese a tutto il Paese, causando disagi anche a banche e servizi di emergenza.

In questo contesto, molte persone si sono recate in biblioteca o al bar per utilizzare le reti pubbliche, ma a livello bancario si è verificata l'impossibilità di utilizzare pagamenti cashless e ATM. Ci sono persino stati problemi nel chiamare il 911. Insomma, si tratta di una situazione non di poco conto, nonostante Rogers Communication abbia tentato di risolvere il problema il prima possibile (secondo Reuters, il problema avrebbe riguardato milioni di canadesi e solamente dopo 19 ore di disservizio la situazione avrebbe lentamente iniziato a tornare alla normalità).

In risposta alla situazione, sul portale ufficiale di Rogers Communication è comparsa una "lettera di scuse" firmata dal CEO Tony Staffieri, in cui si legge: "Prendiamo questa responsabilità molto seriamente e oggi vi abbiamo deluso. Possiamo e faremo meglio". L'azienda ha inoltre promesso miglioramenti all'infrastruttura e un "rimborso" per gli utenti colpiti.

La questione ha in ogni caso fatto riemergere il dibattito relativo alla vasta rete controllata dall'azienda in tutto il Canada. Pensate che a inizio 2022 è stato bloccato il tentativo di acquisizione da parte di Rogers Communication della rivale Shaw Communications, dato che verrebbe ostacolata la concorrenza in quello che è uno dei Paesi in cui le tariffe in ambito di telecomunicazioni risultano tra le più elevate al mondo.