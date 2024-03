Internet a casa: le offerte di marzo 2024 di Fastweb per la fibra

Anche a Marzo 2024, Fastweb propone una serie di offerte per gli utenti interessati alla fibra. Le promozioni spaziano tra varie fasce di prezzo e si contraddistinguono per alcuni extra che potrebbero risultare utili a qualcuno.

Fastweb Casa Light a 27,95 Euro al mese

Si parte con Fastweb Casa Light, che al prezzo di 27,95 Euro al mese propone la fibra ultraveloce di Fastweb (la cui velocità e copertura può essere verificata direttamente attraverso il tool dedicato), chiamate a consumo, Interner Box NeXXt One con WiFi di prima generazione ed i corsi della Fastweb Digital Academy. L’attivazione è inclusa.

Due euro in più, e quindi 29,95 Euro al mese, per la promozione Fastweb Casa che si differenzia da Casa Light per la presenza dell’Assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet, oltre che per le chiamate illimitate e non a consumo.

A 36,95 Euro al mese invece si può attivare Fastweb Casa Plus che include fibra ultraveloce, chiamate illimitate, l’internet Box NeXXt con WiFi di ultima generazione ed Alexa integrata, fino a due amplificatori WiFi per la casa, l’assistenza plus, i vantaggi di FastwebUP Plus, Assicurazione Assistenza Casa e Assistenza Pet, ed i corsi della Fastweb Digital Academy. Anche qui, l’attivazione è inclusa.

Per coloro che si trovano in zone non coperte dalla fibra ottica, è disponibile Fastweb Casa Light FWA che prevede la copertura con la fibra FWA. A 24,95 Euro al mese si porta a casa internet ultraveloce, Internet Box NeXXt e l’antenna.



Fastweb Casa Light può essere provata per 30 giorni senza vincoli: durante tale lasso di tempo è possibile chiederne il recesso gratuito, e per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito di Fastweb