Internet Explorer non è scomparso, vive grazie a Edge: introdotta 'modalità Explorer'

L’addio a Internet Explorer con Windows 11 è stato un momento iconico per gli utenti e per i tecnici stessi di casa Microsoft. La fine del supporto è fissata proprio a quest’anno ma, a quanto pare, l’anima del browser vivrà in Microsoft Edge. Come? Ecco a voi la “modalità Internet Explorer” per sviluppatori.

Sebbene sia già noto all’utenza come il supporto per Internet Explorer 11 scadrà a partire dal 15 giugno 2022, per organizzazioni e sviluppatori si tratta ancora di un servizio utilizzato al fine di verificare il corretto funzionamento dei siti Web più datati nel browser più recente. Per questa ragione, casa Microsoft e sviluppatori di Chromium hanno rilasciato questo strumento definito “Modalità Internet Explorer”.

Come spiegato dal Senior Program Manager di Microsoft Edge, Zoher Ghadyali, “con poche modifiche a un test esistente che viene eseguito su Internet Explorer, puoi eseguire i test in modalità Internet Explorer (IE) in Edge. Facendo ciò, sarà possibile verificare che qualsiasi contenuto Web legacy eseguito in Internet Explorer funzioni come previsto in modalità IE in Microsoft Edge”.

I driver di Internet Explorer in questione supporteranno C#, Python, Java e JavaScript, e otterranno aiuti tecnici e aggiornamenti fino al 2029, dando così sufficiente tempo agli sviluppatori per condurre tutti i test del caso.

