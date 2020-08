Internet Explorer verso il tramonto, ma è preinstallato su Windows 10

Internet Explorer sta andando sempre di più verso il suo tramonto definitivo, ma a piccoli passi. Infatti, tra non molto alcuni servizi di Microsoft smetteranno di supportarlo, ma il browser funzionerà ancora per un bel po' di tempo e attualmente è ancora preinstallato su Windows 10.

In particolare, l'azienda di Redmond ha ufficializzato, tramite un post pubblicato sul suo portale ufficiale, la data in cui i servizi Microsoft 365 non supporteranno più Internet Explorer: il 17 agosto 2021. Il supporto del browser da parte di Microsoft Teams cesserà, invece, il 30 novembre 2020. Insomma, ormai l'era di Internet Explorer è agli sgoccioli, anche se il browser continuerà a funzionare come sempre per quanto riguarda gli altri servizi, anche dopo la succitata data. Questo è probabilmente dovuto al fatto che Internet Explorer è ancora utilizzato in ambito aziendale.

Nonostante l'iconico browser si stia avviando verso il tramonto dopo l'arrivo del rinnovato Edge basato su Chromium, per il momento gli utenti possono ancora trovare Internet Explorer preinstallato su Windows 10. Infatti, come fatto notare dalla stessa Microsoft con un post aggiornato di recente pubblicato sul suo sito ufficiale, lo storico browser rimane disponibile anche dopo il May 2020 Update: basta cercarlo tramite la barra di ricerca del menu Start.

Nel caso vogliate disabilitare Internet Explorer sin da ora, vi basta digitare "funzionalità" nella barra di ricerca, aprire la scheda del Pannello di controllo chiamata "Attiva o disattiva funzionalità di Windows", scorrere le possibilità disponibili, togliere la spunta dalla casella "Internet Explorer 11" e premere prima sul pulsante "OK" e in seguito su quello "Sì". In questo modo, al riavvio del computer Internet Explorer non sarà più attivo sul vostro computer.