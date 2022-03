Internet KO: Gmail, YouTube e servizi Google irraggiungibili, cosa succede?

Molti utenti stanno segnalando un blocco totale all'accesso su alcuni servizi internet, principalmente forniti da Google e quindi Alphabet, ma non solo. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Come si evince dalle segnalazioni effettuate su Downdetector, c'è un pattern molto specifico che stanno seguendo di pari passo Google, Gmail e YouTube, ma anche il PlayStation Network e TIM.

La questione sembra essere piuttosto circoscritta e non sono solo i grafici a dirlo. In effetti, diversi utenti con cui abbiamo avuto modo di controllare la situazione in tutta Italia, manifestano problematiche su tali servizi con copertura FTTC di TIM. Tutto regolare, invece, con gli altri metodi di distribuzione offerti dall'operatore, compreso il servizio basato su tecnologia FWA.



Ricordiamo che già il 22 marzo 2022 c'erano problemi con TIM, poi risolti anche in quel caso nel giro di breve tempo. La scorsa settimana, tuttavia, sembravano essere legati principalmente al servizio FWA.





*AGGIORNAMENTI*



Ore 20:05 - Le problematiche relative ai servizi Google sembrano essere in corso di risoluzione, attualmente anche i grafici sull'andamento delle segnalazioni sono in calo.