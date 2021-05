Internet sulla Luna grazie all'iniziativa Moonlight: Italia alla guida del progetto

La Luna potrebbe vedere nei prossimi anni un nuovo “grande passo per l’umanità”: l’approdo di Internet per comunicare rapidamente tra una futura base lunare e la Terra. Nokia sta lavorando con NASA per portare torri 4G sul nostro satellite, ma nelle ultime ore l’ESA ha lanciato l’iniziativa Moonlight con l’Italia in prima fila al lavoro.

Durante un evento digitale tenuto dalla Agenzia Spaziale Europea (ESA), infatti, la joint venture Telespazio – composta al 67% da Leonardo e al 33% da Thales – ha ufficialmente firmato il contratto che le permetterà di guidare il consorzio italiano al lavoro su Moonlight, che conta gli operatori satellitari Inmarsat e Hispasat, assieme anche ad aziende come Thales Alenia Space, OHB, MDA, ALTEC, Argotec, Nanoracks Europe e centri di ricerca come il Politecnico di Milano e SEE Lab SDA Bocconi.

Ad accompagnare Telespazio nell’iniziativa Moonlight ci sarà anche la britannica Surrey Satellite Technology, sempre con l’obiettivo di lanciare una costellazione di satelliti dedicata alle telecomunicazioni tra operatori terrestri e operatori lunari. Si parla anche di “possibili sviluppi per settori come quello alimentare, della moda e dei materiali”, come spiegato dall’AD di Telespazio Luigi Pasquali.

Elodie Viau, direttore delle Telecomunicazioni e delle Applicazioni Integrate di ESA, ha invece affermato quanto segue riguardo a Moonlight: “Un collegamento permanente con la Luna permetterà a tutti i nostri partner internazionali, comprese le società con fini commerciali, di esplorare lo spazio in modo sostenibile. […] Gli esploratori potranno navigare senza problemi e trasmettere sulla Terra tutte le conoscenze acquisite. Un servizio di telecomunicazioni e di navigazione robusto, affidabile ed efficiente abbatterà i costi delle dozzine di missioni in programma sulla Luna e permetterà anche a nazioni più piccole di esplorare lo spazio, ispirando la prossima generazione di scienziati e ingegneri”.

Restando nello spazio, recentemente SpaceX ha annunciato che trasporterà quattro privati cittadini nello spazio per un viaggio attorno al pianeta.