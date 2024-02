Internet è morto? La bizzarra teoria che sostiene ci siano solo bot

L'internet, come lo conoscevamo, sarebbe "morto" nel 2016, lasciando dietro di sé un deserto digitale popolato non da umani, ma da bot. Questa teoria, benché priva di fondamento, trova terreno fertile in un sentimento diffuso di nostalgia per un web percepito come più autentico e umano, rispetto all'attuale panorama digitale.

La "Teoria dell'Internet Morto" dipinge un quadro in cui il world wide web odierno sarebbe dominato da intelligenze artificiali, create con lo scopo di manipolare il discorso pubblico, influenzare le percezioni politiche o semplicemente saturare gli utenti di pubblicità, distogliendoli da qualsiasi forma di critica o riflessione autonoma.

Questi bot, secondo i sostenitori della teoria, sarebbero responsabili di una larga parte del traffico internet, rendendo la rete un luogo sterile e privo di genuina interazione umana.

Sebbene sia vero che l'attività dei bot sul web sia in aumento, con implicazioni che vanno dalla semplice fastidiosa presenza sui social media fino a potenziali attacchi informatici su larga scala, la realtà è che la maggior parte dei contenuti online è ancora prodotta da esseri umani.

La percezione di un declino nella qualità e nell'autenticità può essere attribuita a diversi fattori, tra cui l'evoluzione delle tecnologie AI e l'aumento della commercializzazione dello spazio digitale, ma non giustifica l'affermazione radicale che l'internet sia "morto".

In questo contesto, la "Teoria dell'Internet Morto" emerge come un'espressione estrema di malcontento verso le attuali dinamiche di internet, mescolando verità parziali e speculazioni senza fondamento. Insomma, si tratta di una vera e propria bufala in piena regola, come l'affermazione che la Stazione Spaziale Internazionale sia sott'acqua o l'avvistamento di un alieno a Miami.