Internet non funziona: i castori rosicchiavano i cavi in fibra

I problemi relativi alla connessione a Internet possono essere di varia natura. In genere si fa riferimento a disservizi dovuti al provider, ma in alcuni casi può essere anche ben altro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e Canadian Broadcasting Corporation, una piccola località canadese chiamata Tumbler Ridge, circa 2000 abitanti, si è trovata senza connessione a Internet durante il weekend. Circa 900 persone sono rimaste infatti senza la possibilità di connettersi, mentre circa 60 persone si sono ritrovate persino senza televisione e, in alcuni casi, telefonate.

Telus, il provider che gestisce la zona, ha dunque cercato la causa del disservizio, affermando di aver trovato dei cavi in fibra rosicchiati da alcuni castori. A quanto pare, questi ultimi hanno "colpito" in più punti, motivo per cui ci sono stati così tanti problemi. Tra l'altro, sembra che i castori abbiamo scavato vicino a un torrente per riuscire a raggiungere i cavi.

In ogni caso, i fatti risalgono al weekend del 24/25 aprile 2021 e il provider coinvolto ha affermato che non è stato semplice ripristinare il servizio, in quanto il terreno in cui sono "sepolti" i cavi è parzialmente ghiacciato in questo periodo dell'anno. Ci sono volute quasi 36 ore per far tornare tutto come prima. Interessante notare come, secondo le ricostruzioni, i castori stessero semplicemente cercando "del materiale per la propria casa".