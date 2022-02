Internet ovunque in Europa: l'UE stanzia 6 miliardi per la sua Starlink

Sono passati pochi mesi dall'arrivo di Starlink in Italia, ed anche l'Unione Europea ha deciso di puntare sull'internet satellitare. La Commissione, nello specifico, ha stanziato 6 miliardi di Euro per lo sviluppo di una rete ad-hoc in grado di portare internet anche nelle zone più remote.

Come si può leggere nel comunicato ufficiale dell'UE, la Commissione ha presentato un piano per un sistema di comunicazione sicuro basato sulla tecnologia spaziale che "garantirà la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto e a copertura mondiale a servizi di comunicazione via satellite sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi; darà supporto alla protezione delle infrastrutture critiche, alla sorveglianza, alle azioni esterne, alla gestione delle crisi e alle applicazioni che sono essenziali per l'economia, la sicurezza e la difesa degli Stati membri" ed al contempo "permetterà al settore privato di erogare servizi commerciali che offrano ai cittadini e alle imprese, ovunque si trovino in Europa, accesso a connessioni avanzate, affidabili e veloci, anche nelle zone morte delle comunicazioni, garantendo la coesione fra Stati membri".

Quest'ultimo obiettivo rientra nel piano digitale per il 2030, ed assicurerà la connettività anche in zone geografico d'interesse strategico nell'ambito della strategia Global Gateway.

Secondo Thierry Breton, il commissario per il mercato interno dell'UE, la nuova infrastruttura di connettività "offrirà un accesso a internet ad alta velocità, servirà di back-up dell'infrastruttura internet attuale, aumenterà la resilienza e la sicurezza informatica nell'Unione e fornirà connettività a tutta l'Europa e all'Africa. Si tratterà di un progetto autenticamente paneuropeo che consentirà alle nostre numerose start-up e all'Europa nel suo insieme di essere in prima linea nell'innovazione tecnologica".