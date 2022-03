Internet quantistico: è stato fatto un enorme passo avanti

I ricercatori dell'Oak Ridge National Laboratory, della Freedom Photonics e della Purdue University, hanno fatto un enorme passo avanti verso un Internet completamente quantistico progettando e dimostrando il primo analizzatore, in assoluto, degli stati di Bell per la codifica dei bin di frequenza.

Prima di tutto bisogna ricordare che le informazioni, per poter essere inviate su una rete quantistica, devono essere prima codificate in uno stato quantistico, e sono quindi contenute nei qubit (la versione quantistica dei classici "bit" informatici utilizzati per memorizzare informazioni), che diventano a loro volta entangled (intrecciati), un termine tecnico indicante che risiedono in uno stato in cui non possono essere descritti indipendentemente l'uno dall'altro.

L'entanglement tra due qubit è considerato massimizzato quando si dice che i qubit si trovano in "stati Bell", la cui misurazione è fondamentale per eseguire molti dei protocolli necessari per eseguire la comunicazione quantistica e distribuirli su una rete quantistica.

Sebbene queste misurazioni siano già state eseguite da molti anni, il metodo del team rappresenta il primo analizzatore di stati Bell sviluppato specificamente per la codifica del bin di frequenza, un metodo di comunicazione quantistica che sfrutta i singoli fotoni che risiedono in due frequenze diverse contemporaneamente.

Wigner Fellow dell'ORNL e Joseph Lukens del team di studio, hanno affermato: "Misurare questi stati di Bell è fondamentale per le comunicazioni quantistiche. Per ottenere cose come il teletrasporto e lo scambio di entanglement, è necessario proprio un analizzatore di stati Bell."

Per "teletrasporto" non si intende, sfortunatamente, quello alla Star Trek, ma l'atto di inviare informazioni da una parte all'altra attraverso una distanza fisica significativa; mentre per "scambio di entanglement" ci si riferisce alla capacità di intrappolare coppie di qubit precedentemente districati.

Un concetto molto complesso che il dr. Lukens ha cercato così di spiegare: "Immaginate di avere due computer quantistici collegati tramite una rete in fibra ottica, ma che a causa della loro separazione spaziale, non possono interagire tra loro da soli".

"Supponiamo però", ha proseguito, "che ciascuno possa essere collegato (entangled) con un singolo fotone localmente. Inviando questi due fotoni lungo la fibra ottica, ed eseguendo quindi su di essi una misurazione dello stato di Bell nel punto in cui si incontrano, il risultato finale sarà che i due computer quantistici sono ora entangled (collegati) anche se non hanno mai interagito. Questo scambio di entanglement è una capacità fondamentale per la costruzione di reti quantistiche complesse."

L'analizzatore sviluppato ha dimostrato una fedeltà del 98%, con il restante tasso di errore del 2% come risultato del rumore inevitabile dalla preparazione casuale dei fotoni di prova e non dell'analizzatore stesso. Una precisione incredibile che consente i protocolli di comunicazione fondamentali necessari per i bin di frequenza.

Lukens e colleghi, attraverso il progetto Quantum-Accelerated Internet Testbed, stanno cercando di portare avanti un esperimento completo di scambio di entanglement, che sarebbe il primo del suo genere nella codifica della frequenza.

A proposito di fisica quantistica e nuove tecnologie, sapete davvero come funziona un computer quantistico? E cosa sarebbe possibile fare con un vero computer quantistico?