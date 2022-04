L'internet quantistico è più vicino di quanto pensiamo grazie a questo motivo

La telecomunicazione è fondamentale nel mondo contemporaneo e da anni proseguono gli sforzi per lo sviluppo del 5G ma con un occhio già alle future tecnologie che lo andranno a sostituire. Lo stesso vale per la rete fissa, con internet che diventa sempre più veloce. E potrebbe rivoluzionarsi ancora grazie all'internet quantistico.

Il merito di questo avvicinamento a questa rivoluzione internettiana va al teletrasporto quantistico, un concetto che sembra fantascienza ma che in realtà, secondo alcuni studi, può ridurre e impedire la perdita di pacchetti dati durante le comunicazioni a livello quantistico. Il team che si è occupato di questo studio ha molti ricercatori dell'Università di Griffith e dell'Università del Queensland, che hanno scoperto un meccanismo che riduce la perdita intrinseca che accade in ogni canale di comunicazione.

Il dottor Slussarenko ha affermato che questo studio è stato il primo a dimostrare un metodo di riduzione dell'errore che ha migliorato le performance di un canale di comunicazione. "Per primo, abbiamo cercato i dati vergini trasmessi attraverso il nostro canale e abbiamo potuto osservare un segnale migliore con il nostro metodo, invece che senza. Nel nostro esperimento, abbiamo dapprima inviato un fotone che non conteneva informazioni utili e che quindi non era un problema perdere. Poi abbiamo corretto gli effetti della perdita di dati tramite uno strumento chiamato amplificatore lineare senza rumore sviluppato all'università di Griffith e Queensland. Questo può recuperare il suo stato quantico perduto, ma non sempre riesce; qualche volta fallisce. Tuttavia, se il recupero riesce, poi utilizziamo un altro protocollo quantistico puro, chiamato Teletrasporto di Stato Quantistico, per teletrasportare l'informazione che vogliamo trasmettere al nuovo portatore corretto, evitando tutte le perdite di dati sul canale."

Con lo sviluppo di questa tecnica, in particolare le comunicazioni a lungo raggio verrebbero potenziate, dato che sono quelle più soggette alla perdita di informazioni lungo il tragitto. Le tecnologie quantistiche continuano quindi a promettere avanzamenti ed evoluzioni su ogni campo e, nonostante le ricerche siano ancora agli inizi, il successo di questi esperimenti è promettente e consentirebbe all'internet quantistico di diventare una realtà. Anche in altre università si stanno facendo passi in avanti per lo sviluppo di una rete quantistica.