Internet quantistico sempre più vicino grazie al diamante

Lo sviluppo di una rete e di un internet quantistico ci permetteranno di compiere un enorme salto in avanti dal punto tecnologico, garantendo una trasmissione di dati ed una velocità di calcolo senza precedenti. Una tecnologia, purtroppo, non ancora priva di difetti, che il team "Integrated Quantum Photonics" sta cercando di risolvere.

Infatti, in una rete quantistica, per consentire la trasmissione dei dati su lunghe distanze con velocità di comunicazione elevate, tutti i fotoni devono essere raccolti in fibre ottiche e trasmessi senza perdite. Inoltre, bisogna assicurarsi che tali fotoni abbiano tutti lo stesso colore, cioè la stessa frequenza.

Purtroppo, fino ad ora soddisfare questi requisiti è stato sempre impossibile. Per questo motivo i ricercatori del gruppo "Integrated Quantum Photonics", guidati dal Prof. Tim Schröder della Humboldt-Universität di Berlino, hanno cercato di risolvere il problema riuscendo, per la prima volta al mondo, a generare e rilevare fotoni con frequenze stabili emessi da sorgenti di luce quantistica, grazie a nanostrutture diamantate.

Per essere ancora più precisi, ciò è stato possibile scegliendo con cura il prezioso materiale delle nanostrutture di supporto, con i sofisticati metodi di nanofabbricazione eseguiti presso il Joint Lab Diamond Nanophotonics del Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik.

Utilizzando, inoltre, specifici protocolli di controllo sperimentale, il rumore degli elettroni, che in precedenza disturbava la trasmissione dei dati, è stato notevolmente ridotto garantendo ai fotoni emessi a una frequenza (di comunicazione) decisamente più stabile.

Come se non bastasse, i ricercatori di Berlino hanno anche dimostrato che, le attuali velocità di comunicazione tra sistemi quantistici spazialmente separati, possono essere prospetticamente aumentate di oltre 1.000 volte grazie all'aiuto di questi nuovi metodi sviluppati, segnando un importante passo avanti verso un Internet quantistico senza difetti.

La Dott.ssa Laura Orphal-Kobin, che studia i sistemi quantistici insieme al Prof. Schröder, ha però aggiunto: "Nonostante questo nuovo ed importante lavoro di ricerca, i processi fisici esatti dovranno comunque essere studiati più dettagliatamente in futuro".

Se siete curiosi di approfondire l'argomento, troverete il documento ufficiale pubblicato sulle pagine della nota rivista Physical Review X.

A proposito di tecnologia quantistica, sapete cos'è un computer quantistico e come funziona?