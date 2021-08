Rick Astley nella storia: Never gonna give you up a quota un miliardo

Appena un paio di mesi fa segnalavamo la presenza sul web di un incredibile remaster in 4K del brano Never Gonna Give You Up di Rick Astley, la cui realizzazione è stata possibile grazie all'Intelligenza Artificiale.

Divenuto il tramite di uno degli scherzi più famosi di internet dell'ultimo decennio, il pezzo di Astley ha da poco sfondato il muro di un miliardo di visualizzazioni, diventando a tutti gli effetti una pietra miliare di YouTube. Per festeggiare l'eccezionale traguardo, lo stesso Rick Astley ha pubblicato un commento sotto al suo video, ringraziando tutti gli artefici dell'evento.

Singolo del 1987, il conteggio verso il miliardo parte con la pubblicazione nel 2009 del video ufficiale sul profilo del cantante. Molti sosterranno che questo successo è dovuto principalmente allo scherzo che gli ha dato una fama indiretta, il cosiddetto Rickrolling, ma non molti sanno che già all'epoca del suo rilascio ufficiale, il pezzo di Astley riuscì a conquistare la vetta delle classifiche in venticinque Paesi.

Lo scherzo consiste nella pubblicazione di un link per una notizia potenzialmente interessante per un determinato pubblico, ad esempio l'ultima puntata di una serie TV. Il link però non è altro che un redirect al video musicale di Never Gonna Give You Up. A quel punto però, scoraggiati per esserci cascati, tanto vale respirarsi tre minuti di anni '80.