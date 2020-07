L'internet satellitare di Elon Musk, Starlink, è più vicino: SpaceX dà il via ai test!

Si avvicina, lentamente, il lancio del servizio di internet Starlink di SpaceX. La compagnia di Elon Musk infatti presto permetterà ad un numero limitato e selezionato di persone di accedere ad internet attraverso la propria piattaforma via satellite.

La società aerospaziale ha infatti invitato alla beta coloro che in precedenza si erano registrati al sito per ottenere ulteriori informazioni. Nella comunicazione, ha chiesto l'indirizzo completo di residenza e la disponibilità a partecipare ad un programma di test della tecnologia.

Nella mail, SpaceX ha anche rivelato che lancerà nel corso dell'estate una beta privata di Starlink, poi seguita da una fase beta pubblica.

La notizia ha immediatamente scatenato gli utenti di Reddit, che sono riusciti ad ottenere alcune informazioni supplementari. A quanto pare il programma beta prenderà il via dagli Stati Uniti settentrionali e nel Canada del sud, ma interesserà anche alcune comunità rurali dello stato di Washington. Ai partecipanti è chiesta una chiara visione del cielo del nord, dal momento che i 600 satelliti lanciati sono in grado di offrire l'accesso ad internet solo a latitudini tra 44 e 52 gradi a nord.

Ai prescelti verrà inviata una parabola di Starlink, insieme ad un kit che servirà alle apparecchiature per comunicare con i satelliti. Nel pacchetto sarà presente anche un router, che è già stato approvato dall'FCC. Nelle prime fasi la comunicazione sarà intermittente, avvisa SpaceX, in quanto è ancora in fase di ottimizzazione da parte del team.

La fase di test sarà completamente gratuita ed ai partecipanti sarà addebitato solo 1 Dollaro per il test del sistema di fatturazione.

La notizia arriva dopo una serie di rinvii da parte di SpaceX per il lancio dei satelliti.