Internet sta diventando un luogo più civile, dice una ricerca di Microsoft

Microsoft ha pubblicato anche quest'anno il suo Digital Civility Index, report che assegna un punteggio sulla base di come le persone si comportano online, specie interfacciandosi con il prossimo. Lo studio di Redmond sostiene che il web sia diventato un posto migliore nel 2018.

Infatti il punteggio complessivo è sceso a 66, ed è un bene, perché il valore ottimale che indica il massimo livello di civiltà è zero. Nel report uscito ad inizio 2018 il punteggio era di 68, meno due punti, un timido ma apprezzabile passo in avanti.

Il report si basa sulla percezione dei teenager e degli adulti di 22 diversi Paesi. Sarebbero gli Stati Uniti a registrare il miglioramento più significativo, con un calo di addirittura dieci punti in un anno, arrivando ad un punteggio di 51. Non male, per quello che è considerato un Paese estremamente diviso in questo momento. E, infatti, qualcuno avanza più di qualche dubbio sulla attendibilità del report.

Tuttavia il Digital Civility Index report del 2019 evidenzia anche un aumento delle conseguenze negative generate dall'esposizione sul web, con intervistati che hanno riportato di soffrire di stress e mancanza di sonno per colpa di esperienze negative come cyberbullismo o molestie online.

Molte persone hanno dichiarato di tendere a staccarsi più spesso dalla vita online, spendendo meno tempo sui social e sui blog.