All'interno dell'Amazzonia potrebbero esserci 10.000 strutture umane nascoste

La foresta Amazzonica ha sempre avvolto i suoi segreti con un velo di mistero. Ora però nuove ricerche stanno portando alla luce sorprendenti rivelazioni sulle antiche civiltà che un tempo prosperavano sotto il suo fitto canopeo.

I popoli che hanno abitato l'Amazzonia per oltre 12.000 anni, possedevano tecniche avanzate di coltivazione e trasformazione del territorio, arricchendo il suolo e modificando la dinamica dei fiumi, creando così un paesaggio domestico ideale per la vita umana. Quanto era estesa questa civiltà? E quante delle loro creazioni sono ancora nascoste sotto il verde manto della foresta? Fino ad ora, non avevamo una visione completa delle strutture precolombiane nell'Amazzonia.

Grazie alla tecnologia LiDAR, che utilizza la luce per mappare il mondo sotto il canopeo, gli scienziati stanno. In una recente indagine, sono state identificate 24 strutture sconosciute, tra cui villaggi fortificati e geoglifi ( non come questo buco nero però). E questo è solo l'inizio. Utilizzando modelli di distribuzione spaziale, gli esperti stimano cheprecolombiane ancora da scoprire, soprattutto nella parte sud-occidentale dell'Amazzonia.

Queste scoperte non solo gettano luce sull'antica storia dell'Amazzonia, ma rivelano anche l'impatto duraturo che queste civiltà hanno avuto sull'ecosistema amazzonico. Le pratiche di gestione forestale di queste antiche società hanno influenzato profondamente l'ecologia moderna dell'Amazzonia. Le foreste, dunque, non sono solo un patrimonio ecologico ed ambientale, ma rappresentano anche un inestimabile tesoro archeologico e bioculturale.

A proposito, ma è vero che la foresta amazzonica sta scomparendo?