Dall'interno di Europa qualcosa sta producendo anidride carbonica

Nei giorni scorsi, alcuni scienziati hanno scoperto che su Europa è presente anidride carbonica, uno dei principali elementi costitutivi della vita. Due studi indipendenti hanno ora confermato che l’origine della CO2 potrebbe essere il vasto oceano che si trova sotto il guscio ghiacciato della luna di Giove.

I due gruppi di ricercatori statunitensi hanno utilizzato i dati dello spettrometro del telescopio Telescopio Spaziale James Webb per mappare la CO2 sulla superficie di Europa, scoprendo che l’anidride carbonica proviene dall’interno del satellite.

La maggior quantità della CO2 si trova in un'area chiamata Tara Regio, caratterizzata da un terreno ghiacciato frastagliato che cambia forma in continuazione. Secondo alcuni scienziati, qui l'acqua calda dell'oceano risale fino a sciogliere il ghiaccio superficiale, che poi si ricongela nel tempo formando nuove creste irregolari. In questa regione è anche presente una grande quantità di sale, che rende Tara Regio molto più gialla rispetto al resto della superficie del satellite.

Europa è da tempo considerato il candidato ideale per ospitare la vita extraterrestre all’interno del nostro Sistema Solare grazie al suo oceano nascosto. Tuttavia, gli scienziati non sono mai riusciti a determinare se le acque di Europa abbiano la chimica giusta per sostenere la vita.

Ora finalmente sappiamo che c’è CO2 e sale, sostanze compatibili con la presenza di organismi acquatici, ma questo ancora non basta. Per avere una risposta definitiva dovremo aspettare il 2032, quando la sonda Juice dell’ESA passerà molto vicino a Europa, osservando il suo oceano come non l’abbiamo mai fatto.