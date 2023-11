All'interno di una grotta del Messico, scoperto un luogo pieno di vita

Per la prima volta, i ricercatori hanno campionato alcune delle estremità più inaccessibili di alcune grotte sottomarine del Messico, che si estendono per 1.500 chilometri. Hanno scoperto metropoli microbiche fiorenti all'interno degli strati di acqua dolce che sovrastano l'acqua salata proveniente dal Golfo del Messico.

Stiamo parlando di uno dei sistemi di acque sotterranee più estesi del pianeta e solo una parte di esso è stata mappata adeguatamente. I suoi numerosi cenotes, alcuni dei quali tossici, insieme alla sua complessa rete di tunnel sotterranei e alle sue enormi grotte, forniscono acqua potabile a dieci milioni di visitatori ogni anno e a due milioni di residenti locali.

Questi campioni unici di fiumi sotterranei sono stati ottenuti grazie al coraggioso lavoro di un team di subacquei di grotta, parte del centro immersioni locale "Under The Jungle". La geobiologa Magdalena Osburn dell'Università Northwestern e il suo team hanno sequenziato i geni per stabilire l'abbondanza di diverse specie di microbi. Hanno trovato 4.183 sequenze uniche che rappresentano 917 diverse famiglie di microbi, con modelli unici di specie in diverse aree.

Ovunque guardassero nei 12 siti campionati, i ricercatori osservavano la stessa famiglia di batteri: Comamonadaceae. Questi piccoli organismi a forma di bastoncello sono ben noti negli ambienti terrestri e acquatici. Richiedono ossigeno e usano flagelli simili a code per muoversi. "Sembra che Comamonadaceae svolga ruoli leggermente diversi in diverse parti dell'acquifero, ma è sempre un attore principale", spiega Osburn. "A seconda della regione, ha un partner diverso. Comamonadaceae e i suoi partner probabilmente hanno un metabolismo mutualistico, forse condividendo il cibo."

Questi partner includono batteri che consumano azoto come Gemmataceae e altre specie come Methyloparacoccus, che utilizzano il metano oltre ai microbi più familiari che consumano sostanze organiche, a seconda delle condizioni ambientali immediate. A loro volta, questi attori influenzano probabilmente la chimica dell'acqua distintiva vista nelle diverse aree dell'acquifero. "Questo sistema di fiumi sotterranei fornisce acqua potabile a milioni di persone", osserva Osburn. "Quindi, qualsiasi cosa accada con le comunità microbiche lì ha il potenziale per essere avvertita dagli esseri umani."

A causa della sua natura isolata, gran parte degli ecosistemi della grotta rimangono relativamente intatti rispetto agli ambienti più esposti in superficie. Tuttavia, in questo complesso sistema stanno ancora penetrando inquinanti, tra cui fertilizzanti, pesticidi, farmaci e prodotti per la cura personale. Una recente revisione ha scoperto che solo 13 dei 173 cenotes naturalmente formati esaminati erano privi di inquinanti, evidenziando che questo luogo unico è anche vulnerabile all'attività umana, nonostante la zona.

A proposito, sai qual è la grotta più profonda del mondo?