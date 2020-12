All'interno delle lune di Urano potrebbero nascondersi degli oceani segreti?

I satelliti ghiacciati del nostro Sistema Solare, come la luna di Giove Europa e la luna di Saturno Encelado, potrebbero essere dei luoghi perfetti per la vita grazie alla presenza di oceani sotterranei caldi. Poiché anche Urano - il pianeta meno studiato - ha dei satelliti molto simili, potrebbero contenere degli oceani sotterranei?

In un nuovo studio (non ancora pubblicato), presentato all'AGU's Fall Meeting 2020 del 15 dicembre, dei ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, hanno sviluppato un metodo per future missioni per confermare l'esistenza di oceani sotterranei su mondi simili a quelli presenti all'interno delle lune di Urano.

Il pianeta ha 27 satelliti e 5 di essi sono abbastanza grandi: Titania, Oberon, Umbriel, Ariel e Miranda; corpi celesti composti da parti uguali di roccia e ghiaccio e fortemente craterizzati. Le immagini della sonda Voyager 2 hanno anche mostrato segni fisici di acqua liquida che eruttava e si congela sulla sua superficie, i criovulcani.

Il fenomeno potrebbe essere causato da un oceano sotterraneo simile a quello che vediamo su Encelado. Così, gli esperti in questo nuovo studio hanno calcolato la forza del campo magnetico che Urano indurrebbe sull'oceano di una luna; che a sua volta potrebbe creare sul satellite un campo magnetico indotto qualora fosse presente uno strato di un fluido elettricamente conduttivo, come un oceano sotterraneo.

Per farvi capire, nel 1998 gli scienziati hanno utilizzato questa stessa tecnica per confermare l'oceano sotterraneo di Europa e l'oceano all'interno di un'altra delle lune di Giove, Callisto. Gli scienziati hanno calcolato il campo magnetico delle lune e hanno scoperto che Miranda potrebbe avere il più forte: 300 nanotesla (quello di Europa è di circa 220 nanotesla).

Insomma, calcoli che sembrano valorizzare l'idea che nel nostro Universo esistano davvero tantissimi mondi oceanici che, al loro interno, potrebbero ospitare la vita. Purtroppo, la NASA non ha attualmente piani per inviare una sonda a Urano, anche se l'agenzia sta prendendo in considerazione una missione per Nettuno, chiamata Trident, che potrebbe raccogliere informazioni anche su Urano. Una cosa, tuttavia, è certa: se si trova vita su Europa, potrebbe esistere anche negli altri satelliti del nostro Sistema Solare.