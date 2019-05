L'interno di questo nuovo orologio atomico è grande come un chicco di caffè

Gli orologi atomici attuali tracciano il tempo contando le oscillazioni della luce assorbite dagli atomi di cesio, qui la luce oscilla miliardi di volte al secondo. Una "versione migliorata" di questo orologio atomico utilizza gli atomi di rubidio, con oscillazioni trilioni di volte al secondo.

Normalmente il cuore della camera atomica di questi orologi potrebbe essere grande anche un metro di diametro, ma questo mini orologio ottico è grande appena 3 millimetri ed è riposto su un chip di silicio.

"Sono rimasto molto sorpreso che siano riusciti a realizzare un orologio ottico di queste dimensioni", afferma Silvio Koller, che ha lavorato agli orologi ottici presso l'Istituto nazionale di metrologia della Germania a Braunschweig.

Una nuova generazione di orologi ottici su piccola scala potrebbe coordinare meglio il flusso di dati attraverso le reti di telecomunicazione o sincronizzare i telescopi per fare migliori osservazioni astronomiche.

Il "pendolo" all'interno del nuovo orologio ottico è un laser accordato a circa 385.285 terahertz, ciò significa che la sua luce ondeggia 385.285 trilioni di volte al secondo. L'elettronica moderna non può realmente contare le singole tacche di questo laser perché sono troppo veloci.

Quindi l'orologio ottico utilizza due componenti chiamati pettini di frequenza, anch'essi montati su minuscoli chip, per tradurre i battiti rapidi del laser in battiti più lenti e numerabili. Questo risultato è circa 50 volte meglio degli attuali orologi in miniatura dei chip basati sul cesio, ha affermato Matthew Hummon, il principale autore dello studio.

Nonostante le dimensioni ridotte dell'interno, il dispositivo non può essere ancora "trasportabile", poiché la camera atomica e i pettini di frequenza occupano uno spazio troppo grande.

Poco tempo fa gli scienziati crearono i tre orologi atomici più precisi mai prodotti, capaci di intercettare i deboli segnali delle onde gravitazionali e della materia oscura.