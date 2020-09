All'interno di un relitto del Medioevo sono stati trovati i resti di un pesce molto raro

A metà dell'estate del 1495, il re danese Hans era in viaggio da Copenaghen a Kalmar, in Svezia, sulla nave ammiraglia reale Gribshunden. Hans stava per incontrare Sten Sture il Vecchio, per rivendicare il trono svedese. Era, quindi, importante dimostrare potenza e grandezza. Tuttavia, la nave non arrivò mai a causa di un incendio.

Il re non era a bordo quella notte, ma sia l'equipaggio che il carico affondarono nel Mar Baltico, il luogo in cui può essere trovata ancora oggi. Grazie all'ambiente unico di questo mare, come fondali privi di ossigeno e bassa salinità, il relitto è rimasto particolarmente ben conservato. Ciò ha fornito ai ricercatori una visione unica della vita a bordo di una nave reale nel tardo Medioevo.

Gli esperti, inoltre, hanno trovato dei resti di pesce ben conservati lo scorso anno e l'identificazione delle specie è stata resa possibile attraverso l'analisi del DNA. Nel dettaglio, si trattava di uno storione atlantico lungo due metri conservato all'interno di una botte di legno. I ricercatori, grazie all'analisi del DNA, sono stati anche in grado di stimare la lunghezza dello storione oltre a dimostrare il procedimento del taglio con cui è stato conservato.

"Per me, questo è stato un assaggio di come appariva il Mar Baltico prima di interferire con esso. Ora sappiamo che lo storione atlantico era presumibilmente parte dell'ecosistema. Penso che potrebbe esserci un grande potenziale nell'usare il DNA sottomarino in questo modo per poter ricreare quello che sembrava in precedenza", afferma Maria C Hansson, biologa molecolare presso l'Università di Lund e ricercatrice che ha effettuato l'analisi del DNA.

Lo storione atlantico è attualmente una specie in via di estinzione ed è praticamente estinta. La scoperta conferma l'elevato status che il pesce aveva all'epoca: ambito per le uova, la carne e la vescica natatoria, quest'ultima poteva essere utilizzata per produrre una sorta di colla che, tra le altre cose, veniva utilizzata per produrre la pittura dorata.