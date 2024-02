All'interno delle sonde Voyager sono nascoste alcune dichiarazioni d'amore

Le due sonde Voyager sono note per diverse ragioni. Sono state le prime a fornirci immagini ravvicinate dei giganti gassosi e sono le uniche, insieme alla sonda New Horizon, ad aver superato i confini dell'orbita di Plutone, trovandosi ora al di là del sistema solare.

Attualmente la sonda Voyager 1 comincia ad avere seri problemi di funzionamento, tanto che gli ingegneri della Nasa temono che presto dovranno dichiarare conclusa la sua missione, ma non tutti sanno che al suo interno sono nascoste dei particolari dischi d'oro, che contengono diversi suoni e rumori provenienti dalla Terra.

Questi dischi d'oro si chiamano Voyager Golden Record, che furono proposte alla Nasa da un astronomo un po' particolare, molto amato negli Stati Uniti per i suoi programmi divulgativi e per essere stato fra i primi scienziati a sostenere il Progetto Seti, un programma internazionale che ha l'intento di individuare e verificare l'esistenza di vita intelligente su altri pianeti.

L'astronomo in questione era Carl Sagan, che forse ricorderete anche come autore della serie di documentari "Cosmos" e per essere l'autore del romanzo "Contact". Egli negli anni Settanta era uno stretto collaboratore della NASA ed era una figura di spicco all'interno del comitato che aveva già mandato un messaggio agli alieni tramite una targhetta all'interno di alcune sonde Pioneer, che avevano un grande difetto: sarebbero state molto difficili da trovare per gli alieni

Per quanto l'invio di quelle targhette venne infatti considerato un grande successo per l'agenzia spaziale, Sagan stesso dubitava che potessero raggiungere il loro scopo. Istituito così il progetto Voyager, propose alla NASA una nuova idea: per quella occasione avrebbero dovuto inviare dei messaggi sonori, in grado di essere trasmessi dalle sonde e di descrivere per molto più tempo e meglio la Terra.

Insieme a diversi colleghi, Sagan cominciò così a selezionare le tracce audio che un giorno sarebbero potuti ipoteticamente finire nello spazio, insieme a un comitato riunitosi solo per questo scopo, e nel corso delle riunioni ideò anche un'altra stramba proposta. Un'idea veramente romantica.

Sagan convinse il resto del colleghi che sarebbe stato bello inviare nello spazio un messaggio d'amore universale tra due innamorati, in rappresentanza dell'umanità. Solo che non pensava che questo messaggio lo avrebbe riguardato personalmente, visto che in quel momento si era appena separato dalla nota scienziata Lynn Margulis, la madre della teoria endosimbiotica.

All'interno dei membri del comitato della Nasa, oltre a diversi funzionari dell'agenzia, lavorava però una giovane donna, Ann Druyan, che per mesi collaborò con lui nell'ottenere le registrazioni che sarebbero dovuti finire all'interno delle sonde. La Druyan aveva il ruolo di direttrice creativa delle registrazioni e in seguito sarebbe divenuta regista e documentarista di diversi programmi televisivi, inerenti la fisica.

Lei aveva un grande rispetto di Sagan e al sentire la sua idea di un messaggio d'amore eterno, disperso nello spazio, ne rimase così affascinata che se ne innamorò perdutamente. Da tempo covava infatti un grande desiderio di andare a convivere con il grande scienziato, di cui si era infatuata, ma non aveva ancora trovato il coraggio di avvicinarlo per proporgli l'idea. Il suo rapporto di lavoro e le sue parole l'avevano infatti convinta che fosse l'uomo perfetto per lei.

Pensando che il suo stato d'innamoramento potesse essere utile alla missione, decise così di sfruttare una tecnologia all'epoca ancora poco utilizzata, la registrazione sonora delle onde cerebrali, per registrare il rumore dei suoi pensieri. Il suo obiettivo era sentire il suono del suo cervello mentre pensava all'uomo che desiderava sposare, sperando che potesse andare bene come messaggio da inviare nello spazio con il progetto Voyager.

Indossato il casco che permetteva di catturare il rumore prodotto dai suoi impulsi nervosi per effettuare dei test, cominciò così a pensare alla persona che più di altri in quel periodo l'aveva fatta sentire bene, riflettendo su come sarebbe stato bello viverci assieme. Tuttavia dopo qualche minuto si accorse con orrore che Carl era proprio lì, di fronte a lei, dietro il vetro della sala di registrazione, che la osservava incuriosito insieme ad altri colleghi, chiedendosi cosa stesse facendo.

Con imbarazzo, la giovane si convinse che era giunto il momento di rivelare i propri sentimenti e chiese così a Sagan di avvicinarsi, per parlargli un attimo...

Il resto è storia. La registrazione degli impulsi nervosi di Carl Sagan e di Ann Druyan viaggiano ora nello spazio da oltre 50 anni e poco prima della partenza delle sonde i due amanti andarono a convivere.

La coppia dichiarò anni più tardi che in seguito temettero che gli alieni fossero in grado di tradurre in immagini i suoni derivanti dai loro pensieri e più volte hanno spiegato che a fungere da Cupido furono proprio i minuti passati per registrare insieme per quel messaggio, completate due giorni dopo la loro dichiarazione d'amore.

La cosa curiosa è che oggi la Nasa ha intenzione di lanciare nuovi dischi d'oro che comprendano dei suoni in grado di descrivere il lato oscuro dell'uomo. L'intento è quello di descrivere la nostra specie in maniera più completa e onesta, spiegando agli alieni che seppur siamo in grado di compiere grandi imprese siamo anche responsabili di diverse atrocità a causa della guerra e dell'odio. Un messaggio che probabilmente Sagan non approverebbe.