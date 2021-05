All'interno della Terra c'è anche un po' del nostro Sole

Recenti analisi ad alta precisione sui gas nobili hanno dimostrato come le particelle del vento solare del nostro Sole primordiale siano state racchiuse nel nucleo della Terra oltre 4,5 miliardi di anni fa.

I ricercatori dell'Università di Heidelberg hanno concluso che le particelle si siano fatte strada nel mantello roccioso sovrastante nel corso di milioni di anni. I gas nobili solari sono stati infatti rinvenuti anche in una rara classe di meteoriti ferrosi, spesso utilizzati come modelli naturali per studiare il nucleo metallico della Terra, poiché associati ai primi milioni di anni del nostro Sistema Solare.

Studiando la composizione dei gas nobili all'interno del meteorite, gli scienziati sono riusciti a dimostrare la presenza degli stessi elementi che caratterizzano il vento solare, traendo così, per attinenza, la conclusione che anche il nucleo del nostro pianeta potrebbe contenere le medesime tipologie di gas.

A supporto di questa ipotesi vi è anche un un'altra osservazione scientifica prodotta dall'Institute of Earth Sciences, che ha rilevato gli isotopi di gas nobili solari, elio e neon, nelle rocce ignee di isole oceaniche come Hawaii e La Riunione. Questi migmatiti derivano da una forma particolare di vulcanismo che origina da migliaia di km in profondità nel mantello terrestre.

Tali scoperte sembrano quindi confermare l'ipotesi che i gas nobili solari nei pennacchi del mantello abbiano origine nel nucleo del nostro pianeta, indicando inoltre la presenza di particelle di vento solare nel centro della Terra, che potrebbe quindi svolgere un ruolo attivo nello sviluppo geochimico del mantello terrestre.

Conosciamo ancora poco del nucleo del nostro pianeta ed il suo studio continua ad essere sempre attuale e fonte di grande interesse scientifico. Ne è un esempio la ricerca trattata in questo articolo.