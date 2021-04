E' stato trovato un intero arsenale che una volta appartenne ad un prode cavaliere

In Polonia, più precisamente nella città di Olsztyn, dei detectoristi sono riusciti a trovare un intero arsenale bellico di fine Medioevo. E' possibile, secondo alcuni esperti, che questa collezione d'armi una volta appartenne ad un valoroso cavaliere, che prese parte ad uno degli scontri più celebri nell'Europa medievale: la battaglia di Grunwald.

Questo particolare evento bellico ebbe luogo nello Stato monastico dei cavalieri teutonici (conosciuto in tedesco anche come "Ordenstaat"), cioè una regione dell'Europa nord-orientale che venne conquistata dall'ordine militare dei cavalieri teutonici nel 1230. Quest'area comprendeva vari frammenti di terra appartenenti, oggi, a paesi come l'Estonia, la Germania, la Polonia, la Lettonia, la Lituania, la Russia e la Svezia.

La battaglia in questione, che si svolse il 15 Luglio del 1410, fu combattuta in una zona ben precisa, che si estendeva su tre villaggi: Grünfelde, Tannenberg e Ludwigsdorf. Questo momento, oltre ad essere noto per il gran numero di soldati impiegati sul campo, fu decisivo per la storia medievale dell'Europa nord-orientale, perché segnò la disfatta permanente dell'Ordine teutonico, che permise a sua volta un cambio generale negli equilibri di potere in quest'area del continente con l'ascesa politica e militare dell'alleanza polacco-lituana.

Un'ulteriore particolarità su questo importante episodio della storia europea è la scarsità di fonti coeve che ne parlano. La maggior parte di quelle trovate sono state scritte da patrioti polacchi e posteriormente all'evolversi degli eventi. Non sorprende, quindi, che, sin dall'era del Romanticismo ottocentesco sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, questa battaglia sia stata strumentalizzata a scopi nazionalisti, al punto che negli ultimi decenni gli storici hanno dovuto intraprendere un percorso di vera e propria rivalutazione storiografica.

Come ha spiegato il detectorista che ha trovato l'arsenale, Alexander Medvedev, non si sa con precisione a quale cavaliere appartennero tutte le armi trovate (una spada, un fodero, una cinta e due coltelli), né tantomeno in quale fronte combatté - se quello teutonico o quello polacco-lituano.

E' certo, però, che la comunità accademica polacca sembra particolarmente interessata a questo ritrovamento e si è già organizzata per condurre degli scavi nell'area in cui tutti questi antichi tesori del Quattrocento vennero sepolti. La speranza, infatti, è trovare altri frammenti dell'armatura del cavaliere o quello che ne rimane del suo scheletro.