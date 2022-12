Un intero fiume è diventato bianco come la neve a causa dell'inquinamento

Se il fiume vicino casa vostra (qualora doveste avere un corso d'acqua vicino casa) diventasse totalmente bianco, invece del suo classico colore, cosa fareste? Sicuramente avvertireste le autorità competenti... ed è quello che è successo recentemente nel sud dell'Inghilterra (e questa volta non c'entra un Gender Reveal Part).

Stiamo parlando, in particolare, del fiume Yealm nel Devon meridionale. I funzionari dell'Agenzia per l'ambiente del Regno Unito (EA) stanno indagando sull'accaduto e, secondo loro, lo sbiancamento è dovuto a un contaminante che è stato scaricato al loro interno. Quasi 20 chilometri sono stati "colpiti", con conseguenze molto reali per l'ambiente locale.

Questa non è nemmeno la prima volta che ciò accade nella zona, poiché è già capitato nel 2020 da un "deflusso dovuto alle precipitazioni in un'operazione di cava nel bacino idrografico superiore." Non sappiamo attualmente se la causa sia la stessa, ma l'EA sta attualmente indagando.

"Stiamo sostenendo il lavoro per fermare lo scarico e impedire che altro materiale venga trascinato nel fiume", ha affermato un funzionario dell'Agenzia per l'ambiente alla BBC. "Abbiamo agenti in diverse località sul fiume che campionano e valutano l'impatto." L'impatto ambientale diretto del contaminante è ancora sconosciuto.

