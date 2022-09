Anche l'Interpol cerca Do Kwon: il fondatore di Terra è in fuga dalla polizia coreana?

Dopo l'ultimo attacco speculativo contro Terra LUNA della scorsa settimana, si sono riaccesi i riflettori sopra alla criptovaluta e al suo fondatore Do Kwon. Nelle ultime ore, in particolare, proprio Do Kwon è stato oggetto di una richiesta di mandato di cattura internazionale da parte della polizia della Corea del Sud.

Il Financial Times, infatti, riporta che le autorità della Corea del Sud avrebbero chiesto all'Interpol di pubblicare una "red notice" per Do Kwon, fondatore di Terraform Labs. La "red notice" è all'atto pratico un mandato di cattura internazionale contro il creatore di Terra, la cui posizione precisa è al momento ancora ignota. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la storia di Do Kwon e di Terra, che abbiamo riassunto sulle nostre pagine.

Dopo il crollo dell'ecosistema di Terra e UST dello scorso maggio, Do Kwon è stato denunciato per frode in diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Per evitare di comparire in tribunale o di finire in carcere, Do Kwon è in un luogo sconosciuto, almeno per il momento, e le autorità di polizia non sembrano in grado di localizzarlo.

Ciò ha spinto Seul a chiedere la pubblicazione di un mandato internazionale di comparizione contro l'imprenditore, che richiede alle agenzie di polizia di 195 Paesi in tutto il mondo di arrestare Do Kwon qualora fosse individuato e di tenerlo prigioniero finché il Governo sudcoreano non completerà le procedure per l'estradizione verso il Paese asiatico, in modo da poterlo processare sul suolo coreano.

Fino a pochi giorni fa, si credeva che Do Kwon si trovasse a Singapore, dove aveva vissuto per diverso tempo. Sabato 17 settembre, però, la polizia della città-Stato ha confermato che il fondatore di Terra era sparito dal Paese. Intanto, su Twitter, Kwon (che è un cittadino coreano) ha spiegato di non essere in fuga dalle autorità giudiziarie e ha promesso la "piena cooperazione con le forze dell'ordine".



Allo stesso tempo, però, il fondatore di Terra ha spiegato che "a meno che tu non sia mio amico, che ci siano piani per incontrarci o che tu abbia a che fare con un gioco nel Web3 basato sulle coordinate GPS, non è affar tuo sapere quali sono le mie coordinate GPS attuali".