Un 'interruttore' cerebrale per controllare l'aggressività: Che implicazioni avrà?

I neuroscienziati hanno sempre cercato di comprendere i meccanismi neurali alla base di diversi comportamenti sociali, soprattutto l'aggressività, sia tra gli esseri umani che in molte specie animali. Ora, un team di ricerca del Langone Medical Center ha scoperto i processi neurali che supportano o sopprimono questi comportamenti violenti.

Come riportato sulle pagine di Nature Neuroscience, i ricercatori del Langone Medical Center della New York University, hanno recentemente svelato un'area dell'ipotalamo, regione del cervello che influenza il sistema nervoso ed il rilascio di ormoni, capace di sopprimere l'aggressività nei topi maschi quando affrontano una condizione di "confronto o lotta".

Il dottor Dayu Lin, uno dei ricercatori che ha condotto lo studio, ha spiegato: "Ho studiato i circuiti di aggressione nei topi da quando ho aperto il mio laboratorio nel 2010. Inizialmente abbiamo scoperto una regione fondamentale per generare aggressività, denominata VMHvl, monitorandola per un po' di tempo".

"Abbiamo inoltre notato che VMHvl è in comunicazione con un'altra area cerebrale, denominata MPOA, che è considerata una regione chiave per i comportamenti sessuali, ma di cui non avevamo ancora chiaro il suo collegamento con la modulazione dell'aggressività", ha aggiunto.

I ricercatori hanno quindi deciso di approfondire lo studio delle meccaniche fisiologiche dell'area ipotalamica MPOA, soprattutto in relazione alle risposte dei topi che interagivano socialmente tra loro, sia tra esemplari dello stesso sesso che diverso.

"Quando abbiamo manipolato l'MPOA caudale (la zona posteriore), abbiamo scoperto che l'aggressività era stata fortemente soppressa. Abbiamo quindi considerato la potenziale situazione in cui l'aggressività maschile nei confronti di un altro maschio potrebbe essere gestita e controllata. Questo ci ha portato a scoprire un aumento dell'attività delle cellule cMPOA quando un maschio incontra un avversario più forte", ha spiegato il dott. Lin.

Per condurre questi esperimenti, i ricercatori hanno utilizzato una combinazione di tecniche optogenetiche e chemiogenetiche, registrando l'attività del calcio nel cervello dei topi attraverso l'impiego della fotometria delle fibre, una metodica di rilevazione genetica, raccogliendo inoltre registrazioni di patch clamp, o "blocco di area", in sezioni del cervello.

"Questo nostro lavoro ha permesso di scoprire un nuovo percorso che sopprime l'aggressività, e crediamo sia fondamentale per la sopravvivenza degli animali, compresi gli esseri umani, poiché un'aggressione indirizzata male potrebbe avere conseguenze gravi, persino mortali", ha concluso il Dott. Lin.

Queste recenti scoperte gettano quindi nuova luce sui percorsi neurali che modulano l'aggressività negli animali e potenzialmente anche negli esseri umani, aprendo però anche la strada verso nuove implicazioni e forse polemiche. Voi cosa ne pensate?

A proposito di cervello umano, avete mai visto come si muove il nostro pensiero? D'altronde, il nostro cervello è un organo così affascinante che funziona come un computer quantistico.